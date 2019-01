W sprawie pedofilii stanowisko Kościoła jest jasne i zdecydowane – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. „Po pierwsze księża biskupi mówią tak: przepraszamy Boga i ofiary. To powiedzieli 19 listopada na Jasnej Górze. Po drugie, jeśli ktoś ma informacje na ten temat, to zgodnie z prawem polskim i wytycznymi KEP ma obowiązek zgłaszania. Po trzecie mówią do kapłanów, po raz pierwszy do sprawców się zwracają, że okryli hańbą braci kapłanów” – dodał gość Marcina Zaborskiego. Podkreślił także, że zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej zaplanowane jest spotkanie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z ofiarami księży pedofilów. „Będzie to spotkanie prywatne, przez szacunek dla tych osób”. Zaznaczył, że to „perspektywa najbliższych tygodni”.

Rzecznik KEP powiedział, że po tragedii w Koszalinie zapewnili rodziny ofiar o swojej modlitwie i odwołano Orszak Trzech Króli w tym mieście. Wszyscy zebrali się bardzo licznie na modlitwie w intencji ofiar tego pożaru - powiedział.

Pogrzeb będzie wspólny i na prośbę rodziców ksiądz katecheta będzie przewodniczył liturgii pogrzebowej - dodał. Wszystkie nastolatki, które zginęły w pożarze chodziły bowiem do jednej klasy.

Pytany o podejście Kościoła do uchodźców, ks. Paweł Rytel-Andrianik zapewnił, że instytucja "jest zawsze z najsłabszymi". Tu chodzi o to, żeby szukać rozwiązania dla pomocy uchodźców. Jedni mówią, by pomagać na miejscu, inni by tutaj przyjmować. Kościół mówi tak: zróbmy wszystko, co jest możliwe w danym momencie - powiedzieć.

Pytany o oskarżenia internautów, że Watykan sam powinien przyjąć uchodźców, rzecznik KEP odpowiedział, że już to robi. Mieszkałem w domu na Via della Scrofa, tam też mieszkał papież, jeszcze jak był kardynałem, podczas konklawe. I właśnie w tym domu mieszkają osoby, które uciekają od wojny i głodu. To właśnie w Watykanie Ojciec Święty przyjął takie osoby. Ksiądz kardynał Krajewski oddał nawet swoje mieszkanie - powiedział.

Marcin Zaborski, RMF FM: Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, dobry wieczór.

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik: Dobry wieczór.

Smutny temat na początek i pytanie: czy Kościół włączy się w pomoc rodzinom 15-latek, które zginęły w koszalińskim escape roomie?

Tak, od razu tego samego dnia zarówno ksiądz biskup Dajczak, jak i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapewnili o swojej modlitwie, bo to jest nasze zadanie jako Kościoła, o wszelkiej pomocy. Jednocześnie ksiądz biskup odwołał Orszak Trzech Króli w Koszalinie tego dnia i wszyscy zebrali się, bardzo licznie zresztą, na modlitwie w intencji ofiar tego pożaru, tych zmarłych dziewczynek.

Obowiązkiem jest też pożegnać ofiary i wiemy, że pogrzeb będzie wspólny.

Pogrzeb będzie wspólny i na prośbę rodziców ksiądz katecheta będzie przewodniczył liturgii pogrzebowej.

Katecheta z ich szkoły, z ich klasy.

Tak, z ich klasy, ponieważ wszystkie one są z jednej klasy.

Rzecznik Episkopatu jest naszym gościem, więc spoglądamy teraz na Watykan. Pytanie takie ciśnie mi się na usta, słuchając tego, co mówi papież Franciszek: czy Polacy słuchają papieża Franciszka?

Polacy słuchają papieża Franciszka...

Naprawdę?

Tak.

To ja wyjaśnię, dlaczego o to pytam... Papież Franciszek kolejny raz upomina się o migrantów, którzy utknęli na Morzu Śródziemnym. Apeluje, żeby kraje coś z tym zrobiły, żeby przywódcy coś z tym zrobili i przyjęli ich do siebie... A komentarze polskich internautów do słów papieża są cokolwiek zastanawiające.

I dlatego każdy niech zrobi sobie rachunek sumienia, dlatego że Kościół zawsze jest z najsłabszymi i to jest nie tylko nauczanie Ojca Świętego Franciszka, ale to chodzi o to, by szukać rozwiązania dla pomocy uchodźcom. Oczywiście jedni mówią, żeby pomagać na miejscu; inni mówią, żeby tutaj przyjmować... A Kościół mówi tak: zróbmy wszystko, co jest możliwe w danym momencie.

