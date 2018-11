​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie przewodniczący partii Teraz Ryszard Petru. Z naszym gościem porozmawiamy o jego nowym projekcie politycznym. Czy zamierza startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego na wspólnej liście Koalicji Obywatelskiej? Jak przekonuje polityków Nowoczesnej do wstępowania do partii Teraz? I gdzie widzi miejsce na scenie politycznej dla swojego nowego ugrupowania?

