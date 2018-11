Polska przekazała swoją odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie wykonania postanowienia TSUE o Sądzie Najwyższym. Ruszyła wielka kontrola wewnętrzna w Komisji Nadzoru Finansowego. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach przesłuchano właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego. To tylko niektóre informacje poniedziałku. Co jeszcze się zdarzyło? Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie dnia.

Ruszyła kontrola w KNF. Będzie dotyczyć także banku Solorza

Ruszyła wielka kontrola wewnętrzna w Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdzi ona nie tylko działalność całej komisji i jej byłego szefa Marka Chrzanowskiego wobec banków miliardera Leszka Czarneckiego, ale także Zygmunta Solorza - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Kontrola to pokłosie stawianych przez Czarneckiego oskarżeń, który twierdzi, że Chrzanowski chciał od niego 40 milionów złotych za przychylność wobec Getin Noble Banku i Idea Banku.

Kontrola potrwa długo, bo aż dwa miesiące. Zaplanowana jest do 18 stycznia. Mają ją prowadzić 3 osoby - kontrolerzy z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem.

Siedziba KNF / Radek Pietruszka / PAP

Leszek Czarnecki w prokuraturze

Leszek Czarnecki / PAP/Andrzej Grygiel /

Właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki został przesłuchany. Złożył on w katowickiej prokuraturze zeznania w związku z doniesieniem, według którego w marcu tego roku ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski miał mu złożyć korupcyjną propozycję. "Świadek złożył obszerne zeznania, a także załączył nośniki informatyczne" - poinformował prokurator Tomasz Tadla.



Polska przekazała swoją odpowiedź KE ws. decyzji TSUE

Polska przekazała swoją odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie wykonania postanowienia TSUE o Sądzie Najwyższym - poinformowały polskie źródła dyplomatyczne w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon. Polska miała czas do północy.

Od odpowiedzi polskiej strony zależy, czy KE wystąpi do TSUE o nałożenie na Polskę dziennych kar za niewykonanie postanowienia.

TSUE / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Dublin: Jest zgoda na ekstradycję Artura C.

Sąd w Dublinie zgodził się na ekstradycję Artura C. - mężczyzny poszukiwanego przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków. Jego sprawa była przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obrońcy Polaka opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie wydruku wyroku, podkreślając, że są "bardzo zawiedzeni" decyzją sądu i analizują treść wyroku pod kątem ewentualnej apelacji.

Sędzia Aileen Donnelly podjęła decyzję o zgodzie na ekstradycję mimo stwierdzenia "ogólnych i systemowych" naruszeń niezawisłości polskiego sądownictwa. Podkreśliła, że otrzymane z polskich sądów odpowiedzi potwierdziły istnienie realnego ryzyka, że prawo do sprawiedliwego procesu może być w Polsce naruszane, jednak stwierdziła, że zgodnie z orzeczeniem unijnego Trybunału Sprawiedliwości należy te zagrożenia odnosić do konkretnej sprawy Artura C. Systemowe naruszenia niezależności polskiego sądownictwa nie muszą jednak, zdaniem sędzi, stanowić realnego zagrożenia dla uczciwości procesu Artura C.

Adam Glapiński o nocnym spotkaniu: Musieliśmy się zebrać ze względu na szum medialny

Musieliśmy się spotkać ze względu na szum medialny - tak prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyjaśniał powody nocnego spotkania Komitetu Stabilności Finansowej. Na konferencji prasowej towarzyszyła mu m.in. minister finansów Teresa Czerwińska. Ona również zapewniała, że sytuacja jest pod kontrolą, a polski system finansowy jest stabilny.

Rozmawialiśmy na temat sytuacji finansowej obydwu banków - Idea Bank i Getin Noble Bank. Przeanalizowaliśmy sytuację finansową obydwu banków. Wysłuchaliśmy informacji, które zostały przedstawione przez przedstawicieli obydwu banków, którzy na posiedzeniu zapewnili Komitet Stabilności Finansowej o tym, że obydwa banki regulują bieżące zobowiązania, że sytuacja jest pod kontrolą, jest monitorowana- relacjonowała na konferencji prasowej minister finansów Teresa Czerwińska. Każda z tych instytucji w sposób niezakłócony spełnia swoją funkcję - zapewniła.

Chcę podkreślić w sposób jednoznaczny, z pełną odpowiedzialnością, że system finansowy jest stabilny, funkcjonuje w sposób prawidłowy, a Komitet Stabilności Finansowej nad tą stabilnością czuwa- podsumowała Czerwińska.

PiS nie zdoła odbić Mazowsza. Koalicja Obywatelska i PSL podpisały umowę koalicyjną

Prawo i Sprawiedliwość nie przejmie władzy w sejmiku mazowieckim. W wyborach samorządowych osiągnęło wprawdzie w tym regionie najlepszy wynik, ale nie ma większości gwarantującej samodzielne rządzenie - mają ją natomiast wspólnie Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, które właśnie podpisały umowę koalicyjną.

Dokument dotyczy nie tylko współpracy w mazowieckim sejmiku: Koalicja Obywatelska i PSL zadeklarowały w nim również, że rozpoczną "zgodne działanie" w celu powołania koalicji w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego i że "będą dążyły" do kontynuowania współpracy w wyborach do Sejmu i Senatu.



Wiceszefowa Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, lider Platformy Obywatelskiej na Mazowszu Andrzej Halicki i marszałek województwa mazowieckiego, wiceprezes PSL Adam Struzik podpisali umowę koalicyjną w mazowieckim sejmiku / Rafał Guz / PAP

Witold Sobociński nie żyje. Był wybitnym polskim operatorem

W wieku 89 lat zmarł Witold Sobociński - jeden z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych. Komunikat informujący o jego śmierci wydała Szkoła Filmowa w Łodzi.

Jak przypomina łódzka filmówka, Witold Sobociński współpracował m.in. z Jerzym Skolimowskim ("Ręce do góry"), Andrzejem Wajdą ("Wszystko na sprzedaż", "Wesele", "Ziemia obiecana" - wspólnie z Edwardem Kłosińskim i Wacławem Dybowskim), Wojciechem Jerzym Hasem "Sanatorium pod klepsydrą", Romanem Polańskim ("Piraci", "Frantic"), Piotrem Szulkinem ("O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji"), Krzysztofem Zanussi ("Życie rodzinne") i Andrzejem Żuławskim ("Trzecia część nocy"). "Od lat 80-tych nasz Nauczyciel - cieszący się olbrzymim szacunkiem studentów wykładowca Wydziału Operatorskiego. Wychował kilka pokoleń autorów zdjęć filmowych. Był jednym z najważniejszych wykładowców Szkoły w całej jej historii" - podkreślono w komunikacie.

Pomorze: Ktoś próbował porwać 15-latkę?

Policjanci z Kartuz na Pomorzu wyjaśniają, czy w jednej z miejscowości ktoś próbował porwać 15-letnią dziewczynę. Szukają ciemnego samochodu i ewentualnych świadków zdarzenia.



Witold Bańka o piłkarskiej kadrze: Jestem przeciwnikiem panikowania

"Jestem przeciwnikiem panikowania. To dopiero początek przygody trenera Brzęczka z reprezentacją. Dajmy mu trochę czasu" - apelował w Porannej rozmowie w RMF FM minister sportu Witold Bańka, pytany o nie najlepszy czas naszej piłkarskiej kadry. "Trener Nawałka też nie miał łatwego początku z reprezentacją, więc spokojnie. (...) To było pięć naprawdę dobrych lat naszej reprezentacji, więc nie patrzmy na przygodę trenera Nawałki z kadrą przez pryzmat ostatniego mundialu" - mówił.

Bańka odniósł się również do zamieszania z wypłaceniem polskim siatkarzom premii za obronienie tytułu mistrzów świata, które obiecał im premier Mateusz Morawiecki.

"Jutro na Radzie Ministrów staje ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów, dająca premierowi możliwość przyznawania nagród także za wybitne osiągnięcia sportowe" - zapowiedział minister sportu.

Dopytywany, czy Morawiecki obiecał pieniądze, których nie mógł dać, odparł: "To nie jest tak. Poprzedni rząd (PO-PSL) tę możliwość premierowi zlikwidował. Kiedyś była taka możliwość, że Prezes Rady Ministrów mógł przyznawać nagrody. (...) Premie zostaną wypłacone, (...) siatkarze otrzymają trzy miliony" - zapewnił minister.

Witold Bańka i Robert Mazurek rozmawiali również m.in. o przyszłości skoków narciarskich i tenisa w Polsce, o pomocy Ryszardowi Szurkowskiemu i o jakości zarządzania w polskich związkach sportowych, o której minister powiedział, że "to nowotwór złośliwy, który toczy polski sport od wielu, wielu lat".

Bronisław Komorowski o ewentualnej komisji śledczej ws. afery KNF: PiS nie dopuści do jej powstania

Komisja śledcza ws. afery KNF? "Trzeba wyjaśnić okoliczności tej sprawy" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Bronisław Komorowski. Zdaniem byłego prezydenta, moment jest zły, bo PiS nie dopuści do powstania takiej komisji, ale według Bronisława Komorowskiego: popełnia błąd.

Wielki skandal w świecie motoryzacji

W Japonii aresztowano prezesa koncernu Nissan. Ma to związek z podejrzeniem nadużyć finansowych. Carlos Ghosn miał ukrywać dochody, a także wykorzystywać pieniądze firmy w celach prywatnych.



Kontrole na granicy tymczasowo wracają. Powodem szczyt klimatyczny

Od czwartku 22 listopada na granicy wewnętrznej tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna - podała Straż Graniczna. Będzie ona prowadzona do 16 grudnia. Jest to związane z organizowanym w Katowicach grudniowym szczytem klimatycznym COP24.

Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w 264 wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zakłada ona utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.

To jest ustawa, która - mam nadzieję - przyniesie dwa zasadnicze skutki. Po pierwsze poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów, tzn. tych, którzy dzisiaj jeszcze cały czas pracują, tych, którzy dziś są jeszcze, można powiedzieć, w kwiecie wieku i w związku z tym gromadzą dzisiaj pieniądze na swoje emerytury- powiedział Andrzej Duda po podpisaniu ustawy. Dodał, że zmiana poprawi też sytuację "tych, którzy funkcjonują na rynku gospodarczym w Polsce".



200 tys. zł nagrody za informacje w sprawie morderstwa biznesmena

Anonimowy darczyńca wyznaczył 200 tys. zł nagrody za informacje w sprawie zabójstwa 63-letniego biznesmena z Lidzbarka w woj. warmińsko-mazurskim. Do zbrodni doszło na początku lipca. Dotychczasowe śledztwo wskazało, że był to napad rabunkowy. Sprawcy ukradli biżuterię o wartości ponad 60 tysięcy złotych.

Desant z Nowoczesnej do Teraz!

Około 150 byłych działaczy Nowoczesnej - którzy w piątek opuścili szeregi tego ugrupowania - dołączyło do nowopowstałej partii Ryszarda Petru i Joanny Scheuring-Wielgus Teraz!. Nie jesteśmy niezadowoleni z bycia w Nowoczesnej, czy z rządów pani Katarzyny Lubnauer, bo bardzo ją cenimy. Nasze odejście wynikało z faktu, że koalicja z PO na Podkarpaciu się nie sprawdziła - tłumaczy była już szefowa podkarpackich struktur Nowoczesnej Anna Skiba

O jeden kieliszek za dużo. Prezydent Rybnika przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu

Policja zabrała prawo jazdy prezydentowi Rybnika Piotrowi Kuczerze. Badanie alkotestem prowadzone podczas rutynowej kontroli wykazało, że prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Piotr Kuczera potwierdził dziś, że pił wcześniej alkohol. Poinformował, że wczoraj podczas rutynowej kontroli drogowej został poproszony o użycie alkotestu. Jak powiedział, wstępny wynik badania na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu był pozytywny.

Rod Stewart zagra w Krakowie! Bilety już wkrótce w sprzedaży

Rod Stewart w 2019 roku wyruszy w trasę koncertową promującą 30. studyjny album "Blood Red Roses". Koncert w Polsce odbędzie się 21 czerwca w TAURON Arenie w Krakowie.