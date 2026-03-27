Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów, pozycję lidera w rankingu najczęściej cytowanych stacji radiowych lutego utrzymało RMF FM, osiągając wynik ponad 2,5 tys. odniesień w mediach. Na antenie stacji były minister edukacji Przemysław Czarnek opowiadał m.in. o stanie zdrowia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wyborze kandydata na premiera z ramienia partii. Rozmowa została przeprowadzona przed ogłoszeniem Czarnka jako potencjalnego szefa rządu po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Drugie miejsce zajęło Radio ZET, osiągając wynik ponad 1,2 tys. cytowań. Na antenie stacji minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował m.in. o skompletowaniu zespołu do zbadania polskich wątków w aferze Jeffreya Epsteina.

Podium zamyka Radio Maryja z wynikiem 439 cytowań i awansem o 10 miejsc. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie radiowym po raz pierwszy zdradził, że ma już w głowie nazwisko kandydata na premiera z ramienia partii, którym ostatecznie został Przemysław Czarnek.

TOP 15 najbardziej opiniotwórczych mediów lutego

Najbardziej opiniotwórczym medium lutego została "Rzeczpospolita" z wynikiem blisko 3,2 tys. cytowań. Gazeta awansowała o 3 pozycje w stosunku do poprzedniego zestawienia. Dziennik ujawnił informacje o przemycaniu na teren Polski nielegalnych papierosów pochodzących z Białorusi za pośrednictwem balonów.

Drugie miejsce, z wynikiem ponad 3 tys. powołań na źródło należy do Onetu. Portal poinformował o zatrzymaniu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego wieloletniego pracownika MON, podejrzanego o współpracę z rosyjskim wywiadem.

Podium zamyka TVN24 z wynikiem prawie 2,9 tys. odniesień w innych mediach. Szerokim echem odbił się wywiad z Pierwszą Damą Martą Nawrocką, w którym padły pytania m.in. o jej pracę w Krajowej Administracji Skarbowej, ale też o jej poglądy na temat in vitro i aborcji.