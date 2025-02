Gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM miał być we wtorek Paweł Kowal, polityk Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Mieliśmy rozmawiać m.in. o sytuacji wokół Ukrainy oraz procesie odbudowy tego kraju. Niestety, gość nie dotarł do studia.