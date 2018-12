Poseł PO Marcin Kierwiński zwrócił się w Sejmie o podjęcie prac nad projektem, który przewiduje podwyższenie do 98 proc. - wysokości bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów należących do skarbu państwa. Sejm jednak na razie projektem się nie zajmie.

Poseł PO Marcin Kierwiński / Tomasz Gzell /PAP

