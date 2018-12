"Składamy projekt ustawy, który przyzna 98-procentową bonifikatę przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa" - powiedział w Sejmie szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Wcześniej Rada Warszawy zdecydowała o przywróceniu 98-proc. bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dla gruntów położonych na terenach należących do miasta.

