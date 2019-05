Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Jacek Saryusz-Wolski. Byłego eurodeputowanego z ramienia PO i kandydata PiS do Parlamentu Europejskiego będziemy pytać o majówkowe wystąpienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Szef Rady Europejskiej w swoim przemówieniu mówił o przestrzeganiu konstytucji i relacjach wewnątrz UE.

Nasz gość odpowie też na pytania o swojego niedawnego szefa - lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w negocjacjach budżetowych wywalczy... 100 miliardów złotych więcej niż PiS. Co na to "jedynka" partii rządzącej w Warszawie?

Robert Mazurek: Pan chciał rozmawiać o winie, ale dzisiaj wszyscy są upojeni polityką, więc wino na później... Chociaż nie, nie wszyscy, bo przecież matury mamy. Pamięta pan jeszcze swoją?



Jacek Saryusz-Wolski: Tak, pamiętam.



No i jak?



I ja się nisko kłaniam rodzicom maturzystów, bo to oni chyba najbardziej przeżywają, a w tym roku wyjątkowo ciężko mieli.



No dobrze, a pan pamięta swoją maturę?



Tak.



No to może jakieś rozwinięcie. Czy pan będzie odpowiadał równoważnikiem zdania?



Zdałem. (śmiech)



Proszę państwa, naprawdę, i na tym w zasadzie możemy zakończyć tę rozmowę. No ale skoro już pan przyszedł, to porozmawiajmy o polityce. 100 mld złotych więcej niż te, które jest z budżetu Unii Europejskiej, obiecuje Grzegorz Schetyna. 100 mld dla Polski, jeśli tylko wygra PO.



Mam dwie hipotezy robocze, chociaż dzisiaj jest j. polski, nie matematyka. Zagłębiłem się w liczbach i mam dwie robocze hipotezy.



Ekonomista Jacek Saryusz-Wolski.



Tak. Pierwsza hipoteza, że to jest to 100 milionów Wałęsy z odsetkami.



Ha, ha, ha. No dobrze. A druga?



A druga, że jest pierwsza rata pieniędzy z VAT-u, które wyparowały - tych 250 mld złotych.



