Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalinską 7:6 (7-2), 6:4. Spotkanie trwało dwie godzinę i 56 minut.

Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w światowym rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, to Polka wróci na szczyt listy WTA.

Kolejną rywalką 24-latki z Raszyna będzie w poniedziałek Jekaterina Aleksandrowa. Rozstawiona z numerem 13. Rosjanka pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:0, 6:1. Bilans Świątek z Aleksandrową to 4-2.