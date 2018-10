Wiele odwołanych lotów, milionowe straty i brak dialogu między związkowcami a prezesem Rafałem Milczarskim - tak wyglądał we wtorek strajk w PLL LOT. Protest nie był jednym ważnym wydarzeniem dnia. Dziś także telewizja Sky News poinformowała, że szczątki zamordowanego saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego zostały odnalezione, a Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt ustawy, zgodnie z którym 12 listopada tego roku byłby dniem wolnym od pracy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najistotniejszych wtorkowych informacji!

Stanisław Karczewski: 12 listopada dniem wolnym od pracy? Ten pomysł mi się podoba

Ten pomysł mi się podoba - tak poranny gość RMF FM marszałek Senatu Stanisław Karczewski komentuje projekt ustawy autorstwa posłów PiS o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Posłowie chcą, żeby 12 listopada tego roku był dniem wolnym od pracy. Jest taki pomysł. Ja go popieram. Uważam, że setna rocznica, to tak wielkie święto, że 12 listopada możemy jeszcze odpoczywać i świętować to ważne wydarzenie dla Polaków - podkreśla marszałek.

Kolejny dzień strajku w LOT

Kolejny dzień protestu przed siedzibą Polskich Linii Lotniczych LOT w Warszawie. W budynki spółki oprócz związków zawodowych pojawili się także posłowie PO, m.in. Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Do protestujących przyszedł prezes LOT Rafał Milczarski, ale z protestującymi nie chciał rozmawiać.

Milczarski powtórzył, że strajk jest nielegalny i motywowany politycznie. Zamierza także złożyć wniosek do prokuratury o podejrzenia nękania go przez związki zawodowe.

W związku ze strajkiem LOT ma kilka milionów złotych strat. Dzisiaj odwołano bowiem mnóstwo lotów, m.in. do Seulu i Tokio.

KE odrzuciła projekt budżetu Włoch

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek o odrzuceniu projektu budżetu Włoch na przyszły rok. Rzym będzie musiał teraz przedstawić nową propozycję.

Dziś po raz pierwszy w historii Komisja została zmuszona poprosić kraj strefy euro do zmiany projektu budżetu. Nie widzieliśmy innej możliwości, niż zwrócić się o to do włoskich władz - powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu wiceszef Komisji Europejskiej ds. euro Valdis Dombrovskis.

W przesłanym z Rzymu do Komisji Europejskiej projekcie zapisano podniesienie deficytu z 1,8 proc. PKB w 2018 roku do 2,4 proc. w przyszłym. Komisja uznała to za odejście od wcześniejszych zobowiązań włoskiego rządu. W przyjętej we wtorek opinii dała Włochom maksymalnie trzy tygodnie na przedstawienie zmienionego budżetu na 2019 rok.

Sky News: Znaleziono szczątki Chaszukdżiego

Szczątki zamordowanego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego zostały znalezione - informuje brytyjska telewizja Sky News, powołując się na swoje źródła. 2 października dziennikarz wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Nigdy stamtąd nie wyszedł.

Według Sky News, części ciała Chaszukdżiego były "pocięte", a jego twarz była "okaleczona". Śledczy mieli je znaleźć w ogrodzie saudyjskiego konsula generalnego w Stambule.

Przełom w sprawie morderstwa sprzed lat

Policjanci z Archiwum X zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z morderstwem dwójki dzieci w Jeńkach koło Białegostoku, 29 lat temu.

23 października 1989 roku w tajemniczych okolicznościach zginęło rodzeństwo - 9-letni Janusz i 11-letnia Monika.

Morderca prawdopodobnie zaatakował samotnie spacerującą po lesie 11-latkę, a gdy w pobliżu pojawił się jej młodszy brat, zabił także jego.

Wolne 12 listopada? To oznacza ok. 300 tysięcy odwołanych wizyt lekarskich

"Wczoraj usłyszałem o tym pomyśle. Podoba mi się" - tak gość Porannej rozmowy w RMF FM Stanisław Karczewski komentuje projekt ustawy autorstwa posłów PiS o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Posłowie chcą, żeby 12 listopada tego roku był dniem wolnym od pracy. Według marszałka Senatu "to jednorazowy wolny dzień".

Dziennikarze RMF FM sprawdzili jakie mogłyby być konsekwencje ustanowienia święta. Okazuje się, że może dojść do odwołania 300 tysięcy wizyt lekarskich. W samym warszawskim Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Niekłańskiej, dnia 12 listopada trzeba będzie odwołać 20 operacji, bo szpital musi wtedy przejść w tryb dyżurowy. Do tego dojdzie 340 odwołanych wizyt w przychodni przyszpitalnej. To oznacza telefon do rodziców małych pacjentów, że wizyta na którą czekali często tygodniami jest odwołana.

Będzie łaska dla Zdanowskiej? Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta komentuje

Musiałaby się jakakolwiek prośba pojawić, żeby był to temat analizy- powiedział Paweł Mucha zastępca szefa Kancelarii Prezydenta o możliwości zastosowania prawa łaski w stosunku do prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

Mucha akcie łaski dla Zdanowskiej: Musiałby się taki wniosek pojawić Jarosław Gawłowski /RMF FM



Dopytywany, czy prezydent mógłby to zrobić z urzędu, powiedział: Zawsze musi być ta prośba o łaskę. Pani Zdanowska albo ktoś inny uprawniony na gruncie Kodeksu Postępowania Karnego z jej osób najbliższych miałby tego rodzaju formalne uprawnienie. Według mojej wiedzy taka prośba o łaskę nie została zgłoszona. Marcin Zaborski dopytywał swojego gościa czy wysoki wynik wyborczy, mógłby mieć znaczenie przy podejmowaniu takiej decyzji. Ktoś mógłby powiedzieć odwrotnie, czy wysoki wynik w wyborach świadczy o tym, że popełnione przestępstwo traci swój charakter czynu zabronionego. No nie traci - odpowiedział Mucha.

Wyniki wyborów samorządowych: Kto bierze sejmiki?

Według powyborczych sondaży PiS wygrywa w dziewięciu na szesnaście sejmików wojewódzkich, Koalicja Obywatelska zdobywa przewagę w siedmiu pozostałych. Do tej pory podliczono głosy w czterech sejmikach.

Wyniki wyborów na prezydentów miast: Kto wygrywa?

Oficjalne, całościowe wyniki wyborów samorządowych 2018 mamy poznać najpóźniej do czwartku - deklaruje Państwowa Komisja Wyborcza. Cząstkowe dane spływają jednak z poszczególnych regionów. Wiadomo już m.in., że w pierwszej turze wyborów na prezydenta Rzeszowa wygrał urzędujący od 2002 Tadeusz Ferenc. Sprawdź pozostałe miasta!

