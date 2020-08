Swiatłana Cichanouska - główna rywalka Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorusi - jest bezpieczna. Taką informację przekazał rano minister spraw zagranicznych Litwy. Cichanouska przebywa teraz właśnie w tym kraju. "Cieszę się, że u Swiatłany Ciechanouskiej wszystko w porządku" - mówi RMF FM jej rzeczniczka Anna Krasulina. Nie chce odpowiedzieć wprost, dlaczego 37-latka zdecydowała się wyjechać z Białorusi. "Wiem jednak do jakich obrzydliwych rzeczy jest zdolna nasza władza" - podkreśliła.

Swietłana Cichanouska / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

"Swiatłana Cichanouska jest bezpieczna. Jest na Litwie" - taki wpis zamieścił o poranku na swoim koncie na Twitterze szef litewskiego MSZ Linas Linkevicius. Według agencji Reutera dołączyła tam do swoich dzieci.





To była osobista decyzja Swiatłany Cichanouskiej - mówi RMF FM jej rzeczniczka Anna Krasulina. Dobrze, że u niej wszystko w porządku, cieszę się, że się odnalazła - mówiła naszemu reporterowi rzeczniczka Cichanouskiej.



Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada pytał rzeczniczkę Cichanouskiej o powody jej wyjazdu na Litwę. Krasulina nie chciał odpowiedzieć wprost. Poinformowała jedynie, że wczoraj Cichanouska ze swym prawnikiem poszła do Centralnej Komisji Wyborczej złożyć skargę w sprawie głosowania. Tam - jak dodała rzeczniczka - przez trzy godziny rozmawiała z jakimiś ludźmi, potem na krótko skontaktowała się ze swymi współpracownikami. Krasulina uchyliła się od odpowiedzi, czy ktoś groził jej szefowej.

Ona podjęła decyzję w wyniku tych rozmów. O czym rozmawiała z tymi ludźmi - nie chcę wróżyć. Wiem, jednak do jakich obrzydliwych rzeczy jest zdolna nasza władza - mówiła dziennikarzowi RMF FM Krasulina. Dodała, że Cichanouska musiała mieć bardzo poważne podstawy, by podjąć tak radykalną decyzję o wyjeździe z kraju.

"Nie miała wyboru"

Z kolei inna członkini sztabu Cichanouskiej, Wolha Kawalkowa, w rozmowie z agencją Reutera stwierdziła, że 37-latka została wywieziona z Białorusi przez białoruskie władze, nie miała wyboru. Wyjazd pozwolił na uwolnienie szefowej jej sztabu Maryi Maroz - pisze porta Tut.by.



Została wywieziona z kraju przez władze. Nie miała wyboru. Pięć minut przed wizytą omawialiśmy nasze plany na przyszłość i z pewnością nie miała zamiaru opuszczać kraju - powiedziała Kawalkowa w rozmowie z agencją Reutera.



Ważne, że jest wolna i żyje. Wyjechały razem z Maryją Maroz. Jednak zakładnikami jest część zespołu Swiatłany - przekazała Kawalkowa, cytowana na kanale niezależnego portalu Tut.by w serwisie Telegram.

Los Cichanouskiej pozostawał nieznany przez kilka godzin

Wczoraj wieczorem sztab Swiatłany Cichanouskiej informował, że nie wie, gdzie znajduje się kandydatka w niedzielnych wyborach prezydenckich.

Swiatłana Cichanouska przebywała 3 godziny w CKW (Centralnej Komosji Wyborczej) z prawnikiem Maksimem Znakiem, a następnie powiedziała, że "podjęła decyzję" i udała się w niewiadomym kierunku - przekazała Radiu Swaboda Hanna Krasulina, rzeczniczka sztabu. Przyznała, że współpracownicy kandydatki w wyborach prezydenckich nie wiedzą, gdzie przebywa.

Do CKW Cichanouska udała się, by zaskarżyć wyniki wyborów. Według zaktualizowanych wstępnych wyników podanych przez CKW, urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka uzyskał w niedzielnych wyborach 80,08 proc. głosów, a na drugim miejscu uplasowała się Cichanouska z 10,09 proc. Żaden z pozostałych kandydatów nie uzyskał 2 proc. głosów.

W związku z przypadkami naruszenia prawa domagamy się ponownego przeliczenia głosów - oświadczyła cytowana przez TASS rzeczniczka Cichanouskiej, Anna Krasulina. Jeśli nie będzie to możliwe, wyniki z niektórych lokali powinny zostać uznane za nieważne - dodała.

Białoruskie KGB twierdzi, że udaremniło zamach na Cichanouską

Wczoraj przewodniczący białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Waler Wakulczyk oświadczył, że służby te zapobiegły zamachowi na Cichanouską.



Wakulczyk powiedział, że ze sztabu Cichanouskiej służby otrzymały informację o obawach o życie kandydatki. Wcześniej wydział MSW ds. walki z ekstremizmem również przechwycił informację, iż potrzebna jest "ofiara sakralna". Człowiek, który ją wysłał, został już zidentyfikowany i zostanie w najbliższym czasie zatrzymany - powiedział szef KGB.



Zapewnił, że na polecenie Łukaszenki wysłano 120 osób, by ochraniały sztab Cichanouskiej.



Wcześniej w poniedziałek Łukaszenka wspomniał, iż sztab kandydatki musiał zostać objęty ochroną, bowiem - jak oświadczył - "gdyby jednej z nich lub jeszcze komuś, nie daj Bóg, odcięto głowę, to musielibyśmy to z siebie zmywać latami".



Z kolei sztab Cichanouskiej zapewnił, że nie zwracał się o ochronę.

Kolejna noc zamieszek na Białorusi

Dzisiejsza noc znów była bardzo niespokojna na Białorusi. Tamtejsze niezależne media informowały, że milicja w Mińsku użyła gumowych kul, granatów hukowych i gazu łzawiącego przeciw protestującym. W białoruskiej stolicy do późnej nocy trwały demonstracje po niedzielnych wyborach prezydenckich. Białoruski resort spraw wewnętrzny podał, że zginął jeden z protestujących - mężczyzna "usiłujący odpalić ładunek wybuchowy, który eksplodował w jego rękach". Na niektórych ulicach powstały barykady zbudowane przez zwolenników opozycji.



Mieszkańcy miasta donosili o kontrolach w ciągu dnia i patrolach służb w nieoznakowanych samochodach. Zamknięte zostały centralne stacje metra.

Do ostrzału, prawdopodobnie kulami gumowymi, doszło w rejonie ulicy Kalwaryjskiej. Strzelającymi byli ludzie w strojach koloru khaki - podała gazeta "Nasza Niwa", której dziennikarka została ranna w nogę. W rejonie tej samej ulicy milicja użyła granatów hukowych przeciwko protestującym - relacjonował portal Tut.by.

Około godziny 23:00 PAP otrzymała informacje o rozpędzeniu grupy kilkuset demonstrantów, którzy zgromadzili się przy metrze Puszkińska, przy pomocy gazu łzawiącego.

Na prospekcie Maszerawa milicja drogowa zatrzymywała auta, których kierowcy trąbili klaksonami. Poprzedniego wieczora w ten sposób kierowcy wyrażali poparcie dla demonstrujących. Podobny protest - jak relacjonuje na Twitterze dziennikarz Andrzej Poczobut - odbył się w poniedziałek też w Grodnie.



"Nasza Niwa" informuje, że do protestów doszło także w innych miastach, m.in. Bobrujsku, Brześciu, Witebsku, Oszmianie, Berezie i Mozyrzu.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w Brześciu protestujący odpalają fajerwerki w stronę milicjantów. W innym miejscu miasta demonstrujący próbowali budować barykady z płyt chodnikowych. Konfrontacja między milicją a protestującymi trwała jeszcze około północy - podało niezależne Radio Swaboda.

W Grodnie doszło do zatrzymań, ale nie masowych. Według niepotwierdzonych informacji jedna osoba została potrącona przez samochód milicyjny.

Milicja rozpędziła protestujących w Nowopołocku, mimo że ci jedynie stali, klaskali i krzyczeli: "milicja z narodem!". W Kobryniu i Lidzie doszło do starć, w tym drugim mieście milicjanci brutalnie zatrzymywali uczestników protestów. W Pińsku milicja użyła armatki wodnej.