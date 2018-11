Niezwykłe odkrycie na Śląsku to jeden z głównych tematów dnia. We wsi Lisowice polscy paleontolodzy odnaleźli szczątki wielkiego zwierzęcia sprzed ponad 200 milionów lat. To był też gorący dzień w polityce. Senat rozpoczął omawianie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta dotyczy powrotu do pracy sędziów SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. Piątek upłynął także pod znakiem zakupowego szaleństwa - w związku z Black Friday. O czym jeszcze się mówiło? Zobaczcie nasze podsumowanie dnia!





Senat zajmuje się nowelizacją ustawy o SN

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf (C) oraz senatorowie PO Piotr Zientarski (P) i Bogdan Klich (L) na sali obrad Senatu / PAP/Bartłomiej Zborowski /

"To wierzchołek góry lodowej". Tak zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym i wykreślenie przepisów o odsyłaniu sędziów w stan spoczynku ocenia pierwsza prezes tej instytucji Małgorzata Gersdorf. W Senacie odbędzie się dziś debata w tej sprawie. Głosowanie nad ustawą prawdopodobnie dziś późno wieczorem.



Jacek Jastrzębski nowym przewodniczącym KNF

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 23 listopada 2018 roku profesora Jacka Jastrzębskiego na funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu. To on ma teraz odbudować wizerunek tej instytucji po aferze byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego, który został oskarżony przez miliardera Leszka Czarneckiego o żądanie 40 milionów złotych łapówki.

Jacek Jastrzębski od 2008 roku pracuje jako zastępca dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego. Jest także profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego prace naukowe, w tym doktorska i habilitacyjna były wielokrotnie wyróżniane. Biegle mówi po angielsku, francusku i niemiecku.

Zmiany w rządzie przed eurowyborami? Hofman: Jestem o tym przekonany

Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman uważa, że obecnie władza "nie tyle się sypie", co ma "złe prognozy". Trzeba by sobie usiąść i zrobić pewien reset po tym, co się wydarzyło. Były wybory, potem afera KNF, zbliża się koniec roku, wchodzimy w nową kampanię - to jest dobry moment na reset - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM. Pytany o to, czy dojdzie do zmian w rządzie odpowiada, że "pewno i tak to nastąpi". To jest zawsze takie łapanie oddechu - mówi. Podkreśla jednak, że najpierw rząd musiałby poradzić sobie z aferą KNF. Ona bije w delikatne, miękkie podbrzusze obozu władzy. W sferę, która jest bardzo ważna dla elektoratu - zaznacza Hofman. Podkreślił, że jest przekonany, że do rekonstrukcji rządu dojdzie jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

PR-owiec uważa także, że z aferą w Komisji Nadzoru Finansowego można było sobie lepiej poradzić. Donald Tusk odcinał ogniska zapalne, mówił ‘teraz to już koniec’. Tutaj tak się nie stało- zaznaczał były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Według niego podobnie mógłby postąpić PiS wobec Adama Glapińskiego. Jarosław Kaczyński mógłby prezesa NBP zmusić w 3 sekundy do dymisji. Ale też nie może tego zrobić z prostego powodu - trzeba wybrać nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego, a do tego trzeba kwalifikowaną większość w Sejmie. A jest dziś już problem - Kukiz się rozpada, nie ma tej większości, która wybrała Glapińskiego - powiedział.

Robert Kubica na torze!

25 okrążeń toru Yas Marina pokonał Robert Kubica podczas pierwszej sesji treningowej w Abu Zabi. To ostatni w tym roku weekend z F1. Zgodnie z przewidywaniami Polak nie znalazł się wysoko w klasyfikacji treningu. Uzyskał najsłabszy czas. W ten weekend nie wystartuje, za to w przyszłym roku będzie pojawiać się na torze regularnie.



Jest nowy Rzecznik Praw Dziecka

Mikołaj Pawlak został wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. W czwartek sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowały jego kandydaturę, którą wcześniej zgłosił PiS. Pawlak w latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 roku jest przedstawicielem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od listopada 2011 roku prowadził indywidualną praktykę adwokacką w Łodzi oraz w Aleksandrowie Łódzkim.



Głosowanie ws. wyboru Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, poprzedziła w Sejmie gorąca dyskusja. Toczyła się wokół braku doświadczenia kandydata na Rzecznika Praw Dziecka. Opozycja do ostatniej chwili przed głosowaniem podkreślała, że Mikołaj Pawlak nie spełnia wymogu ustawy pięciu lat pracy z dziećmi, lub na rzecz dzieci.



To już pani w sklepiku szkolnym ma więcej doświadczenia niż wasz kandydat - grzmiała opozycja .



Polka zaginęła w Norwegii

25-letnia Polka zaginęła w górach w Norwegii. Tamtejsza policja prowadzi poszukiwania kobiety w okolicach miasta Ørsta.



Przełomowe odkrycie na Śląsku! Znaleziono szczątki prehistorycznego stwora

We wsi Lisowice na Śląsku w budynku cegielni polscy paleontolodzy dokonali niezwykłego i przełomowego odkrycia. Odnaleźli szczątki wielkiego zwierzęcia sprzed ponad 200 milionów lat, o którego istnieniu nikt nie wiedział! To znalezisko rzuca nowe światło na początki ery dinozaurów.



Gigantyczny korek przed granicą w Świecku

Nawet 45 kilometrów może mieć już korek na autostradzie A2 po stronie Niemiec do Polski, przed granicą w Świecku. Powodem są m.in. roboty drogowe i zwężenie trasy do jednego pasa.



Euro U-21: Mocna grupa Polaków. Z kim zagra nasz młodzieżówka?

Włochy, Hiszpania, Polska i Belgia - tak wygląda grupa "A" młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Impreza odbędzie się w drugiej połowie czerwca przyszłego roku we Włoszech. Drużyna Czesława Michniewicza ma zatem nieco ponad pół roku na przygotowanie doskonałej formy, która będzie bardzo potrzebna. Biało-czerwoną młodzież czeka dużo trudniejsze zadanie niż podczas zakończonych sukcesem eliminacji.



Black Friday. UOKiK ostrzega

Black Friday / PAP/EPA/EUGENE GARCIA /





Dzisiaj Black Friday, czyli Czarny Piątek, który rozpoczyna weekend wyprzedaży. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że produkty kupione na wyprzedaży można reklamować.

UOKiK podpowiada: uważajmy na pułapki, np. różne ceny na metce i przy kasie - wtedy mamy prawo do niższej. I przede wszystkim nie traćmy głowy, dokładnie sprawdzajmy te największe, np. 90-procentowe promocje. Ostrzega także przed niektórymi sklepami internetowymi.

Urząd przypomina także, że konsumenci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy pod nr. infolinii - 801 440 220, 22 290 89 16, lub adresem e-mailowym porady@dlakonsumentow.pl. Wsparcia udzielają też Rzecznicy Konsumentów i Inspekcja Handlowa. W przypadku zakupów od przedsiębiorcy z innego kraju UE pomocy należy szukać w ECK Polska.

Neurobiolog o zachowaniu w Black Friday: Odkrywamy w sobie łowcę

Boguszewski o Black Friday: Dziś odkrywamy wewnętrznego „łowcę” – naturalny instynkt wpisany w nasze geny Michał Dukaczewski, RMF FM

"Odkrywamy łowcę. Ten naturalny instynkt, który jest wdrukowany w nasze geny" - opowiada o zachowaniu konsumentów w dni takie, jak Black Friday neurobiolog Paweł Boguszewski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN. "Kupujemy, ponieważ nasz mózg jest tworem, który ma nam nie zapewnić dobra, tylko ma nam zapewnić przeżycie. "Do przeżycia potrzebujemy zasobu. W związku z tym naturalnie chcemy dążyć do posiadania czegoś więcej, a jeżeli jeszcze jest to umiejętnie podsycone, to wtedy rzeczywiście zaczynamy odczuwać wręcz fizyczną potrzebę kupienia czegoś bądź niestracenia okazji" - tłumaczy obłęd jaki często ogarnia konsumentów, naukowiec.



Wiatr pokrzyżował plany skoczkom. Kwalifikacje odwołane

Z powodu zbyt silnego wiatru organizatorzy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kuusamo zdecydowali o przeniesieniu zaplanowanych na piątek kwalifikacji na sobotni poranek. Tego dnia odbędzie się też pierwszy z dwóch konkursów indywidualnych.



Lepsze Jutro z RMF FM w Toruniu: "Mega-ekstra-fajna" podróż do gwiazd i własnoręczne wypiekanie pierników!

Była Warszawa i Gdańsk - w listopadzie przyszedł czas na Toruń! W ramach naszego charytatywnego projektu Lepsze Jutro z RMF FM przygotowaliśmy dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu całoroczny pakiet edukacyjno-rozrywkowy, który obejmuje cykl comiesięcznych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi czy wyjść do teatru i kina.

Wystartowaliśmy we wrześniu w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkowym spotkaniem z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą w Pałacu Prezydenckim [TUTAJ ZNAJDZIESZ RELACJĘ! >>>>] , w październiku zaś odwiedziliśmy razem największy ogród zoologiczny w Polsce: zoo w Gdańsku [ZOBACZ NASZĄ FOTORELACJĘ! >>>>] .

Nowy miesiąc - to nowa odsłona. Tym razem zabraliśmy dzieci z Inowrocławia w podróż w czasie i przestrzeni... do Torunia!

Najpierw odwiedziliśmy Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium Toruń": tam na młodych ludzi z Inowrocławia czekały m.in. pokaz "Makrokosmos" i wystawa "Geodium".

Wrażenia? "Mega-ekstra-fajnie!" - taką recenzję wystawiła gwiezdnym atrakcjom jedna z uczestniczek wyprawy.

Po czymś dla ducha przyszedł natomiast czas na coś dla ciała...

Wychowankowie inowrocławskiej placówki zjawili się w Żywym Muzeum Piernika - pierwszej tego typu interaktywnej placówce w Europie!

Tam pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej poznali średniowieczne rytuały związane z wypiekiem piernika.

Czym jednak byłaby wizyta w Muzeum Piernika, gdyby nie można było samemu wcielić się w rolę Piernikarskiego Mistrza? Dzieci z Inowrocławia miały tę możliwość: własnoręcznie przygotowały ciasto, z którego później, przy użyciu drewnianych form, wypiekały toruńskie specjały, a następnie zdobiły je lukrem!

PEŁNĄ RELACJĘ z NASZEJ WIZYTY W TORUNIU, ZDJĘCIA i FILMY ZNAJDZIECIE TUTAJ! >>>>



Na wycieczce do Torunia oczywiście nie poprzestajemy! Atrakcji - obiecujemy - nie zabraknie również w kolejnych miesiącach.

Jak podkreśla zastępca dyrektora MOPS w Krakowie Jolanta Chrzanowska, która pomagała nam w przygotowaniu programu: Tego rodzaju programy edukacyjne są bardzo ważne, bo uczą dzieci czegoś nowego. (...) Wystarczy młodym ludziom pokazać możliwości, a potem zaszczepić potrzebę wyjścia, zwiedzania. Czym skorupka za młodu nasiąknie...