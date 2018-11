Włochy, Hiszpania, Polska i Belgia – tak wygląda grupa „A” młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Impreza odbędzie się w drugiej połowie czerwca przyszłego roku we Włoszech. Drużyna Czesława Michniewicza ma zatem nieco ponad pół roku na przygotowanie doskonałej formy, która będzie bardzo potrzebna. Biało-czerwoną młodzież czeka dużo trudniejsze zadanie niż podczas zakończonych sukcesem eliminacji.

Piłkarze reprezentacji Polski U-21 Dawid Kownacki (L) i Bartosz Kapustka (P) cieszą się z gola Filipa Jagiełły (3P) podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy z Gruzją / Adam Warżawa / PAP

Dobór grupowych rywali Polaków nie dziwi. Nasza reprezentacja do lat 21 była losowana z najsłabszego koszyka, dlatego trafiła na wyżej notowane drużyny. Na przyszłorocznych mistrzostwach mecze rozgrywane będą w trzech grupach. Do półfinałów awansują zwycięzcy każdej z grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc. Zwycięzcy półfinałów powalczą o złoto.

Kto będzie rywalem Polaków? Po pierwsze reprezentacja Włoch. To gospodarz przyszłorocznego turnieju, któremu będą sprzyjały trybuny. Poza tym młodzieżowa piłka we Włoszech zawsze stała na wysokim poziomie. Reprezentanci Italii sięgali po złoto na Euro U-21 pięciokrotnie! Ostatni raz triumfowali w 2004 roku. Podczas zeszłorocznej edycji imprezy rozgrywanej w Polsce, dotarli do półfinału, w którym ulegli 1:3 reprezentacji Hiszpanii. Włosi mają w składzie takie gwiazdy jak Patrick Cutrone, który jeszcze do niedawna grał regularnie w Milanie. W tym sezonie strzelił nawet 3 bramki w Lidze Europy.

Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego to aktualni wicemistrzowie Europy. W finale zeszłorocznej imprezy rozgrywanym w Krakowie, przegrali z Niemcami 0:1. W formacji ofensywnej groźnym zawodnikiem jest Mikel Oyarzabal, grający na co dzień w Realu Sociedad. Wartościowym piłkarzem jest także pomocnik Sevilli Carlos Soler, który ma na koncie jedną bramkę i dwie asysty w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Warto dodać, że hiszpańska młodzieżówka sięgała po złoto Euro U-21 czterokrotnie.

Najsłabszym z trzech rywali Polaków będzie reprezentacja Belgii. Osiągniecia młodzieżowców nie powalają na kolana. Belgowie nie mają też w składzie gwiazd pokroju tych, które możemy obserwować w młodzieżówkach Włoch czy Hiszpanii. To jednak nie oznacza, że pokonanie ich to formalność. Nawet ewentualne zwycięstwo nad Belgami nie da Polakom awansu. Grę w półfinale mogą zapewnić sobie jedynie poprzez pokonanie wszystkich grupowych rywali.

Mistrzostwa Europy do lat 21 wystartują 16 czerwca przyszłego roku.

(m)