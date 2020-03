Nie poprawia się stan 73-letniego mężczyzny, który w piątek został przyjęty na oddział zakaźny wojewódzkiego szpitala specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. To druga osoba, zarażona koronawirusem na Dolnym Śląsku. Pogorszył się również stan pacjentki z koronawirusem, która przebywa w szpitalu w Szczecinie. W 11 osób potwierdzono zakażenie. Z powodu podejrzenia koronawirusa w szpitalach w Polsce przebywa 168 osób. Ponad 900 objętych jest kwarantanną domową. Ponad siedem tysięcy ma nadzór epidemiologiczny.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

10:39

"To nasz mroczny czas, ale poradzimy sobie" - powiedział premier Włoch Giuseppe Conte odnosząc się do kryzysu z koronawirusem w roli głównej. W poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" szef rządu zaznaczył, że jest zdeterminowany, by chronić obywateli. Ujawnił, że poddał się testowi na obecność koronawirusa i że wynik był negatywny.





10:35

Oto mapa zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w Polsce





10:14

W szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie na oddziale zakaźnym przebywa ponad 60-letni pacjent zarażony koronawirusem - powiedział dyrektor szpitala Jerzy Friediger. Ministerstwo Zdrowia zapowiada konferencję prasową ws. aktualnej sytuacji epidemiologicznej o godz. 12.00.



To pierwszy przypadek zarażenia stwierdzony w Krakowie i 12 potwierdzony jak dotąd w Polsce.

10:12

To nie jest dobry początek tygodnia na światowych giełdach. Warszawski parkiet zaczął notowania z 7-procentowym minusem. To jeden z najgorszych dni w historii giełdy. Powodem jest oczywiście koronawirus.



10:09

96 nowych przypadków koronawirusa odnotowano w poniedziałek w Korei Południowej, co oznacza, że do 7478 wzrosła liczba osób zainfekowanych - podały Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC). Wskaźnik wzrostu liczby zakażeń jest jednak najmniejszy od 11 dni.



Być może epidemia Covid-19 w Korei Płd. powoli słabnie. W sumie w związku z koronawirusem zmarło do tej pory w tym kraju 51 osób.



Większość przypadków zakażeń koronawirusem jest w mieście Daegu, na południu Korei Płd., i w sąsiedniej prowincji Gyeongsang Północny.



Korea Południowa jest drugim, po Chinach, największym ogniskiem epidemii koronawirusa. We Włoszech zarejestrowano ponad 6300 zakażeń, a 366 osób zmarło.



10:00

Stan kobiety, u której w piątek stwierdzono koronawirusa, pogorszył się. Stan mężczyzny, u którego także potwierdzono zakażenie nowym wirusem, jest stabilny.



09:52

W Niemczech do poniedziałku do godzi. 8 rano wykryto 1112 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W porównaniu z niedzielą oznacza to wzrost liczby zarażonych o 210.



484 osoby z koronawirusem, czyli blisko połowę łącznej ich liczby, zarejestrowano w legitymującej się największym wśród niemieckich krajów związkowych zaludnieniem Północnej Nadrenii-Westfalii, w tym ponad 290 w uważanym za pierwotne ognisko infekcji powiecie Heinsberg.



W Bawarii odnotowano dotąd 256 potwierdzonych przypadków nosicielstwa, w Badenii-Wirtembergii - 199, w Berlinie - 40, a w Dolnej Saksonii - 33. W 10 innych krajach związkowych jest ich nie więcej niż po 20, a w Saksonii-Anhalcie nie zarejestrowano dotąd żadnego.



Jak zaznacza RKI, chodzi tu o przypadki, które mu zgłoszono lub o których informowały oficjalne źródła.



W Niemczech nie odnotowano dotychczas żadnego zgonu spowodowanego koronawirusem.



09:50

Ponownie z powodu koronawirusa zamknięto dla turystów katedrę w Mediolanie, jeden z symboli tego miasta. To konsekwencja dekretu rządu Włoch z zaleceniami dotyczącymi kroków, które mają na celu zatrzymanie fali zarażeń.





09:40

Gubernator prefektury Kanagawa, w środkowej Japonii, Yuji Kuroiwa poinformował w poniedziałek o śmierci osoby zainfekowanej koronawirusem. To ósma ofiara śmiertelna tego wirusa w tym kraju. Według agencji Kyodo, dotychczas w Japonii stwierdzono 520 przypadków Covid-19.



Brak jest informacji na temat nowej ofiary śmiertelnej koronawirusa. Jej rodzina poprosiła o niepodawanie szczegółowych danych. Wiadomo jedynie, że zgon nastąpił w niedzielę.



Podany przez agencję Kyodo bilans zakażonych koronawirusem w Japonii nie uwzględnia pasażerów brytyjskiego statku wycieczkowego Diamond Princess, którzy przez dwa tygodnie przechodzili kwarantannę nieopodal Jokohamy. Na pokładzie wycieczkowca zakażonych zostało prawie 700 osób. Siedem z nich zmarło.





09:20

Stan jednego z pacjentów zarażonego chorobą COVID-19 jest poważny - poinformował w poniedziałek rano wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dodał, że na terenie województwa 2 osoby są zarażone koronawirusem, 50 hospitalizowanych z podejrzeniem choroby, 235 w kwarantannie, a 523 w nadzorze epidemiologiczno-sanitarnym.



Pacjent w stanie ciężkim przyjęty został na oddział. Z racji wieku osoba miała niewielką liczbę kontaktów. Wszystkie te osoby od piątku przebywają w kwarantannie i przypadek był łatwiejszy, jeśli chodzi o odizolowanie ludzi, które miały kontakt z chorym, niż w przypadku pacjenta numer jeden - wyjaśnił Jarosław Obremski.



Zapewnił też, że stan pierwszego pacjenta jest bardzo dobry.





09:10

W woj. mazowieckim odnotowano dwa potwierdzone przypadki koronawirusa, a kolejne 23 osoby są hospitalizowane i diagnozowane - powiedział w poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. 27 osób jest objętych kwarantanną.



Na Mazowszu 2354 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym.



08:58

73-letni mężczyzna zarażony koronawirusem, który w piątek został przyjęty na oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, jest w stanie ciężkim.

Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala informowała, że pacjent ma objawy ciężkiego przypadku koronawirusa: zapalenie płuc i niewydolność oddechową.

Zaraził się poprzez kontakt z inną osobą z rodziny, która przyjechała do Polski z wizytą ze Stanów Zjednoczonych. Bliscy mężczyzny trafili już na obserwacje.

08:43

W związku z podejrzeniem zagrożenia koronawirusem od poniedziałku zostały zawieszone zajęcia w dwóch szkołach w Rybniku (Śląskie): Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej oraz Zespole Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej.

W niedzielę u dwojga mieszkańców tego miasta zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Są hospitalizowani w szpitalu w Raciborzu.

07:38

Specjalnym rejsem linii lotniczych Air Koryo ewakuowano ze stolicy Korei Północnej Pjongjangu do Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie zagranicznych dyplomatów w związku z koronawirusem - podały w poniedziałek rosyjskie agencje informacyjne.



Zamiar powrotu przez Władywostok wyrażali dyplomaci Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.





06:47

Turniej PNB Paribas Open w kalifornijskim Indian Wells w tym roku się nie odbędzie. Organizatorzy odwołali imprezę tuż przed jej rozpoczęciem z powodu obaw o rozprzestrzenianie się koronawirusa w Kalifornii. Turniej rangi Masters 1000 miał się rozpocząć w poniedziałek meczami kwalifikacyjnymi.

06:30

Zostaję w domu"- to hasło zainaugurowanej w niedzielę kampanii internetowej we Włoszech, w której gwiazdy show-biznesu apelują do rodaków, by nie wychodzili z domu, jeśli nie muszą, w dniach nasilającego się kryzysu z powodu szerzenia się koronawirusa.



06:15

Albania poinformowała w poniedziałek o dwóch pierwszych przypadkach zakażenia koronawirusem. Są to ojciec i syn, którzy powrócili z Włoch.



Według albańskiego ministerstwa zdrowia stan obu zarażonych jest stabilny i nie mają żadnych powikłań.



Wcześniej przebadano ok. 60 osób, co do których istniały podejrzenia, że są zarażone. Wyniki okazały się negatywne.



We Włoszech, które sąsiadują z Albanią przez Morze Adriatyckie, przebywa ponad 400 tys. Albańczyków.



05:30

Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem o trzech kolejnych potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. W sumie w całym kraju odnotowano już 11 przypadków koronawirusa.





Rzecznik resortu zdrowia o dwóch kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce TVN24/x-news

05:20

Z najnowszych danych wynika również, że koronawirusa stwierdzono w 34 amerykańskich stanach oraz w stołecznym Waszyngtonie. Do niedzieli w USA łącznie zmarło 21 osób zakażonych Covid-19, z czego 18 w stanie Waszyngton (północny zachód USA), dwie na Florydzie i jedna w Kalifornii.



Do tej pory stwierdzono koronawirusa COVID-19 u ponad 550 osób. Niektórzy z urzędników w Białym Domu - jak informuje "Washington Post" - prywatnie wyrażają pogląd, że liczba amerykańskich przypadków co najmniej podwoi się w ciągu 48 godzin.

Z obawy przed epidemią część mieszkańców USA robi zapasy. Ze sklepowych półek szybko znikają podstawowe artykuły higieniczne oraz puszki z jedzeniem. W niektórych sklepach wprowadzono limity na zakup najbardziej pożądanych towarów.

05:10

Arabia Saudyjska poinformowała w poniedziałek o 4 nowych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło liczbę zakażonych do 15 osób. Wprowadzane są kolejne ograniczenia w podróżach zagranicznych i przemieszczaniu się wewnątrz kraju.



Saudyjskie ministerstwo zdrowia podało, że nowe przypadki dotyczą Saudyjczyka, 2 obywateli Bahrajnu i Amerykanina.



Wcześniej Arabia Saudyjska zawiesiła podróże swoich obywateli do dziewięciu krajów z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zawieszono też prawo wjazdu do Arabii Saudyjskiej osób przybywających z tych krajów lub kogokolwiek, kto przebywał w nich w ciągu ostatnich 14 dni. Kraje te to: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, Liban, Syria, Korea Południowa, Egipt, Włochy i Irak.