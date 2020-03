W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. Kolejna zakażona osoba to kobieta, która przebywa w szpitalu w Poznaniu - poinformowało po godz. 16 Ministerstwo Zdrowia.

/ Andrzej Grygiel / PAP

MZ przekazało, że potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa wielkopolskiego, która przebywa w szpitalu w Poznaniu. Resort wskazał, że więcej informacji zostanie podanych na briefingu wojewody wielkopolskiego o godz. 17.30.

Pacjentka, u której w poniedziałek potwierdzono koronawirusa, jest w ciężkim stanie - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Strusia w Poznaniu Stanisław Rusek. Kobieta w średnim wieku trafiła do szpitala w niedzielę.



Rzecznik szpitala podał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że pacjentka miała w ostatnim czasie kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Wcześniej kobieta została przyjęta do szpitala w Puszczykowie, stamtąd trafiła do Poznania.



Osoba w wieku średnim została przewieziona do naszego szpitala w niedzielę przed północą. Jest w stanie ciężkim. Ma objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, jest podłączona do respiratora i jest w stanie śpiączki farmakologicznej - powiedział Rusek.

Kobieta jest 17. w Polsce a pierwszą w Poznaniu osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem wywołującym chorobę Covid-19.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.





Nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Podczas wcześniejszej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o 5 nowych przypadkach zarażenia koronawirusem. Jeden przypadek zdiagnozowano w Krakowie, jeden we Wrocławiu i trzy kolejne w Raciborzu. Minister zdrowia uprzedził również, że w najbliższych dniach należy się spodziewać gwałtownego wzrostu zachorowań.





Kolejne przypadki koronawirusa, o których poinformował dzisiaj Łukasz Szumowski, to pierwszy przypadek w Krakowie, jeden we Wrocławiu i trzy kolejne w Raciborzu.

Jak ustalił reporter RMF FM - nowym pacjentem, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem we Wrocławiu jest 74-latka. Kobieta spokrewniona jest z 73-latkiem zarażonym koronawirusem, którego stan określany jest jako poważny. 73-latek zaraził się od swoich bliskich, którzy przyjechali do niego w odwiedziny ze Stanów Zjednoczonych.

Kolejna zakażona koronawirusem osoba we Wrocławiu to 74-letnia kobieta. Jest ona hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego. Stan pacjentki jest poważny - powiedziała rzeczniczka tej lecznicy Urszula Małecka.

74-letnia pacjentka została przyjęta do szpitala w niedzielę. Wcześniej była objęta kwarantanną.

O trzech kolejnych przypadkach zarażenia w Raciborzu poinformował wcześniej dyrektor Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik.Mieliśmy dwóch pacjentów już oznaczonych, natomiast dzisiaj przybyły do nas następne trzy osoby, które wcześniej już zostały skierowane z kwarantanny przez sanepid, miały potwierdzony wynik dodatni - powiedział dyrektor szpitala.



Są w stanie stabilnym, nie są to osoby w ciężkim stanie. Wszystkie osoby, które są u nas oddziale zakaźnym, są w stanie dobrym - dodał Rudnik.



W związku z wcześniejszym potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u dwojga mieszkańców Rybnika, władze miasta zdecydowały o odwołaniu lekcji w: Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej oraz Zespole Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Krętej i Staffa. W tych placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja.

O pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Krakowie poinformował dyrektor szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie Jerzy Friediger.

Mężczyzna trafił do szpitala w sobotę wieczorem. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. Jego stan jest dobry, stabilny - powiedział dyrektor.



Małopolski sanepid nie udziela informacji ani o pacjencie ani o jego rodzinie.

467 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, 1014 osób objęto kwarantanną, a 7110 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.