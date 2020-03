Od zakażenia koronawirusem do wystąpienia pierwszych objawów mija najczęściej około 5 dni - pisze na łamach czasopisma "Annals of Internal Medicine" grupa naukowców pod kierunkiem badaczy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. To przeciętnie o dwa dni dłużej niż w przypadku najzwyklejszego przeziębienia. Badania prowadzone na grupie 181 osób, które zdiagnozowano do 24 lutego, pokazały też, że u zdecydowanej większości zakażonych objawy powinny się pojawić nie później niż w 12 dniu. To oznacza, że wprowadzona powszechnie na świecie 14-dniowa kwarantanna jest skutecznym sposobem zapobiegania rozszerzaniu się epidemii choroby COVID-19.

