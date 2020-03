"Mamy formalnie potwierdzone 16 przypadków zakażenia koronawirusem " - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4000 objętych kwarantanną domową. "Te cyfry rosną, oczekujemy, że w Polsce ten przyrost będzie bardzo szybki" - dodał.

Ćwiczenia koordynujące działania służb ratunkowych w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Chrońmy w szczególności osoby starsze w tym czasie, gdy koronawiurs zaczął się rozprzestrzeniać. One są w grupie podwyższonego ryzyka - zaapelował minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Minister zdrowia powiedział, że przykład innych krajów pokazuje, że wzrost zachorowań w Polsce jest nieunikniony i będzie bardzo dynamiczny, bo to wynika ze specyfiki wirusa. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych dni ten przyrost będzie bardzo szybki, to wynika z działania wirusa. We wszystkich krajach był bardzo gwałtowany przyrost w pierwszych dniach - zaznaczył.



Równocześnie minister zapewnił, że szpitale przygotowywane są na zwiększoną liczbę przypadków choroby, jeśli chodzi o infrastrukturę, wysokospecjalistyczny sprzęt, a jeśli będzie konieczność, szpitale będą przekształcane w zakaźne.



Zaapelował też, żeby szczególną opieką objąć ludzi starszych, których stan zdrowia często pozostawia wiele do życzenia, cierpią na inne choroby. Zaś do osób starszych minister wystosował prośbę, by w miarę możliwości również ograniczyły kontakty.



Tutaj ogromny apel o bardzo dużą wrażliwość w czasie kontaktu z osobami starszymi. Chrońmy je jeszcze bardziej. Apel również do osób starszych, by ograniczyły aktywność w społeczeństwie. Trzymać się z daleka od dużych zgromadzeń, gdzie potencjalnie mogłoby dość do zarażenia - powiedział Łukasz Szumowski.



Przypomniał, że obecnie w Polsce potwierdzono 16 przypadków zakażenia koronawiursem, w tym pięć w poniedziałek. Te ostatnie dotyczą osób z Raciborza, Wrocławia, Krakowa.

W Polsce zdiagnozowano dotąd 16 przypadków koronawirusa Co wiemy o pacjentach, u których potwierdzono obecność koronawirusa:



Racibórz - 5 przypadków. Mężczyzna podróżował autobusem, współpasażerowie są objęci kwarantanną domową (obecność koronawirusa potwierdzona 8 marca). Kobieta trafiła do szpitala z kwarantanny (zakażenie potwierdzone 8 marca). Więcej informacji o trzech ostatnich przypadkach zostanie przekazana podczas konferencji prasowej (zakażenie potwierdzone 9 marca).

Wrocław - 3 przypadki. To 26-latek, który samolotem wrócił z Wielkiej Brytanii (obecność koronawirusa potwierdzona 6 marca). Druga osoba to 73-latek, pacjent w grupie ryzyka. Zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która przyleciała z zagranicy (obecność koronawirusa potwierdzona 8 marca). Dziś koronawirusa potwierdzono u trzeciej osoby, 74-letniej kobiety. To rodzina starszego mężczyzny przebywającego w szpitalu.

Ostróda - 2 przypadki. To 43-letnia kobieta, która podróżowała autokarem z Niemiec z pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce (obecność koronawirusa potwierdzona 6). Mężczyzna przyjechał autokarem z Niemiec razem z "pacjentem zero" (obecność koronawirusa potwierdzona 7 marca)

Szczecin - 2 przypadki. Małżeństwo pochodzące ze Stargardu, po sześćdziesiątce, które wróciło z północnych Włoch (zakażenie potwierdzone 6 marca).

Warszawa - 2 przypadki. To Kobieta - obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 8 marca). Oraz młody mężczyzna, który wrócił samolotem z Włoch (zakażenie potwierdzone 8 marca).

Kraków - 1 przypadek. To 60-letni mężczyzna wrócił z północnych Włoszech. (obecność koronawirusa potwierdzona 9 marca)

Zielona Góra - 1 przypadek. To pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. Mężczyzna ma 66 lat i pochodzi z Cybinki. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 4 marca).