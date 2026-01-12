Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wdrożył procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To reakcja na przyznanie byłemu ministrowi sprawiedliwości azylu politycznego i ochrony międzynarodowej przez Węgry.

Zbigniew Ziobro i Włodzimierz Czarzasty / Wojciech Olkuśnik / East News

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wszczął procedurę dotyczącą wynagrodzenia posła PiS Zbigniewa Ziobry po przyznaniu mu azylu politycznego przez Węgry.

Decyzje w sprawie ograniczenia uposażenia Ziobry mają zapaść po powrocie marszałka z wizyty w Berlinie.

Zbigniew Ziobro otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech z powodu rzekomych naruszeń jego praw w Polsce.

Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu przywrócenia - jego zdaniem - praworządności w Polsce.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że "stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana (Zbigniewa) Ziobry" podejmie po powrocie w środę z wizyty w Berlinie. Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną niż w inną - dodał Czarzasty.

Komentując przyznanie Ziobrze azylu, marszałek powiedział, że "nie będzie z tego kpił, ani nie będzie się z tego śmiał".

Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że może za to, co zrobił, spotkać go kara, to ucieka i się przed tym broni - mówił. Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak - podkreślił.



Azyl polityczny na Węgrzech dla Zbigniewa Ziobry

Dziś rano obrońca Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski przekazał, że jego klient uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech "w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym".

"Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska" - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro. "Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa" - stwierdził.

"W tej sytuacji zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce" - napisał Ziobro.

"Dlatego podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" - dodał Ziobro.