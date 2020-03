"Podjąłem decyzję, że nie będę organizował dużych spotkań w związku z moją kampanią prezydencką" - poinformował w poniedziałek wieczorem ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. "To są spotkania, na które przychodzą setki osób, ja jestem za to ogromnie wdzięczny, ale rzeczywiście (...) wydaje mi się, że ryzyko tego, że może dojść przez to do rozprzestrzenienia się koronawirusa jest zbyt wielkie" - dodał. "Ja nie chcę ludzi, którzy przychodzą na te spotkania narażać" - podkreślił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda /Paweł Supernak /PAP

