O kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej. Jeden przypadek zdiagnozowano w Krakowie, jeden we Wrocławiu i trzy kolejne w Raciborzu. Wcześniej w Raciborzu hospitalizowano już dwie osoby zakażone koronawirusem. Minister zdrowia uprzedził również, że w najbliższych dniach należy się spodziewać gwałtownego wzrostu zachorowań.

W Polsce zdiagnozowano już 15 osób zakażonych koronawirusem / Liu Kun / PAP/EPA

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w najbliższych dniach należy się spodziewać szybkiego wzrostu liczby potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.



Kolejne przypadki koronawirusa, o których poinformował dzisiaj Łukasz Szumowski, to pierwszy przypadek w Krakowie, jeden we Wrocławiu i trzy kolejne w Raciborzu.

O trzech kolejnych przypadkach zarażenia w Raciborzu poinformował wcześniej dyrektor Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik.

Mieliśmy dwóch pacjentów już oznaczonych, natomiast dzisiaj przybyły do nas następne trzy osoby, które wcześniej już zostały skierowane z kwarantanny przez sanepid, miały potwierdzony wynik dodatni - powiedział dyrektor szpitala.



Są w stanie stabilnym, nie są to osoby w ciężkim stanie. Wszystkie osoby, które są u nas oddziale zakaźnym, są w stanie dobrym - dodał Rudnik.



W związku z wcześniejszym potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u dwojga mieszkańców Rybnika, władze miasta zdecydowały o odwołaniu lekcji w: Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej oraz Zespole Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Krętej i Staffa. W tych placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja.

O pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Krakowie poinformował dyrektor szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie Jerzy Friediger.

Mężczyzna trafił do szpitala w sobotę wieczorem. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. Jego stan jest dobry, stabilny - powiedział dyrektor.



Małopolski sanepid nie udziela informacji ani o pacjencie ani o jego rodzinie.

W związku z nowym koronawirusem ponad 170 osób zostało hospitalizowanych, 932 poddanych kwarantannie domowej, a 7122 objęto nadzorem sanepidu - podało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia.

Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został ogłoszony w środę 4 marca. 66-latek trafił do szpitala w Zielonej Górze. Wcześniej, wracał do Polski z Niemiec - terenów, gdzie odnotowano przypadki zachorowania. Lekarze oceniają jego stan jako dobry.



O kolejnych przypadkach minister informował w piątek. Mowa o czwórce pacjentów. Jeden z zarażonych przebywa w szpitalu w Ostródzie - to ten, który jechał autobusem razem z pierwszym zarażonym. Kolejna dwójka leczy się w Szczecinie - to małżeństwo, które koronawirusem zaraziło się najprawdopodobniej we Włoszech. Piąty z zarażonych przebywa we Wrocławiu. To 26-latek, który wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii.

Podczas sobotniej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował o szóstym przypadku zarażenia koronawirusem. Hospitalizowany pacjent przebywa w Ostródzie, koronawirusem prawdopodobnie zaraził się z Niemczech.



W niedzielę Ministerstwa Zdrowia poinformowało o 5 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zarażeni pacjenci trafili do szpitali w Warszawie, Raciborzu i Wrocławiu.

W poniedziałek bilans osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrósł do 15. Minister Zdrowia poinformował o pierwszym zdiagnozowanym przypadku zakażenia w Krakowie i trzech kolejnych osobach hospitalizowanych w szpitali w Raciborzu.







Nowy koronawirus z Wuhanu

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.



Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.