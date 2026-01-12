Stołeczna policja wyjaśnia incydent z udziałem jednego z funkcjonariuszy, do którego doszło w hotelu na Mokotowie. 28-letnia kobieta zarzuciła policjantowi molestowanie seksualne.

Komenda Rejonowa Warszawa II przekazała w mediach społecznościowych, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone w nocy z niedzieli na poniedziałek.

"28-letnia kobieta powiadomiła obsługę hotelu, że nowopoznany mężczyzna miał włamać się do jej pokoju i w pewnym momencie dopuścić się jej molestowania. Recepcjonista natychmiast zadzwonił na numer alarmowy. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że wskazanym przez zgłaszającą mężczyzną jest funkcjonariusz, który aktualnie odbywa staż adaptacyjny na terenie stolicy" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, policjant nie był na służbie.

Komenda Stołeczna Policji informuje, że o sprawie poinformowano prokuraturę i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Zajął się nią także Wydział Kontroli KSP.