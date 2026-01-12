Hubert Hurkacz zanotował spektakularny skok w światowym rankingu tenisistów ATP, awansując aż o 30 pozycji po znakomitym występie w United Cup. Kamil Majchrzak również poprawił swoją pozycję, osiągając najwyższe miejsce w karierze.

/ Shutterstock

Hubert Hurkacz awansował z 83. na 53. miejsce w rankingu ATP po udanym występie w United Cup.

Kamil Majchrzak osiągnął najwyższe w karierze 58. miejsce.

Liderem światowego rankingu pozostaje Carlos Alcaraz.

Hubert Hurkacz, po blisko siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana, powrócił na korty w wielkim stylu. Dzięki świetnej postawie podczas United Cup w Sydney, gdzie pokonał między innymi Niemca Alexandra Zvereva oraz Amerykanina Taylora Fritza, awansował z 83. na 53. miejsce w światowym rankingu ATP. To jeden z największych skoków w historii polskiego tenisa na tym poziomie rozgrywek.

Sukcesy Polaków na światowych kortach

Hurkacz nie tylko poprawił swoją pozycję w klasyfikacji generalnej, ale także objął prowadzenie w rankingu Race, który uwzględnia wyniki wyłącznie z obecnego sezonu. To właśnie z tego zestawienia wyłaniani są uczestnicy prestiżowego turnieju ATP Finals, który odbędzie się w listopadzie.

Kamil Majchrzak również może pochwalić się awansem - przesunął się z 59. na 58. miejsce, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. W turnieju w Brisbane dotarł do ćwierćfinału, gdzie musiał uznać wyższość rosyjskiego tenisisty Daniiła Miedwiediewa, obecnie 12. zawodnika rankingu ATP.

Czołówka rankingu ATP

Na szczycie rankingu niezmiennie pozostaje Hiszpan Carlos Alcaraz, wyprzedzając Włocha Jannika Sinnera oraz Niemca Alexandra Zvereva. W pierwszej dziesiątce znajdują się również takie gwiazdy jak Novak Djokovic czy Felix Auger-Aliassime.

TOP 10 rankingu ATP:

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 12050 pkt

2. Jannik Sinner (Włochy) - 11500 pkt

3. Alexander Zverev (Niemcy) - 5105 pkt

4. Novak Djokovic (Serbia) - 4780 pkt

5. Lorenzo Musetti (Włochy) - 4105 pkt

6. Alex de Minaur (Australia) - 4080 pkt

7. Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 3990 pkt

8. Ben Shelton (USA) - 3960 pkt

9. Taylor Fritz (USA) - 3840 pkt

10. Aleksander Bublik (Kazachstan) - 3065 pkt

Polacy w rankingu:

53. Hubert Hurkacz - 965 pkt

58. Kamil Majchrzak - 918 pkt