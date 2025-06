Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w maju wyniosło 8670,51 zł brutto. To wzrost o 8,4 proc. rok do roku. Co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Mniej kluczy do szczęścia? Spadła liczba oddanych mieszkań Główny Urząd Statystyczny przekazał w poniedziałkowym raporcie, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2025 r. wyniosło 8670,51 zł, co oznacza wzrost 8,4 proc. rok do roku. Jak zauważył reporter RMF FM Igor Skrzypek, presja płacowa wydaje się słabnąć, a to będzie sprzyjać obniżaniu inflacji. To dobre wieści nie tylko dla gospodarki, bo jeśli inflacja będzie niska, rośnie szansa na obniżki stóp procentowych. Wtedy nasze raty za kredyty hipoteczne będą niższe. Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach / Mateusz Krymski Z raportu GUS wynika ponadto, że o ile wynagrodzenie w maju wzrosło o 8,4 proc. rok do roku, to w ujęciu miesięcznym spadło o 4,1 proc. "W maju 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,1 proc." - napisano. "Na obniżenie poziomu wynagrodzeń wpływ miała mniejsza skala dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. nagród uznaniowych i motywacyjnych, premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - dodano. Niezbyt optymistyczne dane dot. produkcji przemysłowej i budowlanej GUS podał też dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlanej. Jak zauważył nasz dziennikarz, nie są to dane zbyt optymistyczne. Produkcja w budowlance skurczyła się o 2,9 proc. w ciągu roku, co jest wynikiem zgodnym z przewidywaniami ekspertów. Produkcja budowlano-montażowa / Michał Czernek Zaskoczeniem natomiast jest wynik w produkcji przemysłowej. Ta co prawda po wielu słabych miesiącach rośnie - 3,9 proc. w ciągu roku, ale to poniżej rynkowych oczekiwań. Produkcja przemysłowa / Michał Czernek