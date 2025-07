Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 1 miliard złotych w ramach nowego świadczenia – renty wdowiej. Przelewy otrzymało ponad 320 tysięcy osób.

320 tys. osób otrzymało świadczenia w ramach renty wdowiej / Shutterstock

Renta wdowia to połączone świadczenia, np. 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku.

Nowe świadczenie wypłacane jest od lipca.

ZUS poinformował, że wypłacił już ponad 1,118 mld złotych brutto.

Wypłaty dla wdów i wdowców

Od początku lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał już ponad 1,118 mld złotych brutto w ramach renty wdowiej. Nowe świadczenie trafiło do ponad 320 tysięcy osób. Wypłaty wzrosły o 114 milionów złotych dzięki tzw. zbiegu świadczeń, czyli możliwości łączenia własnej emerytury lub renty z częścią świadczenia po zmarłym małżonku.

Średnio świadczeniobiorcy zyskują 358,27 zł miesięcznie. W niektórych przypadkach renta wdowia może sięgnąć nawet 5 636,73 zł brutto, co stanowi trzykrotność najniższej emerytury.



Renta wdowia - co to za świadczenie?

Renta wdowia to połączone świadczenie, które pozwala otrzymywać 100 proc. własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. W większości przypadków - aż 59 proc. - wypłacane jest 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.

Osoby uprawnione mogą otrzymać pieniądze z dwóch różnych instytucji, np. z ZUS i KRUS. Wówczas na konto trafiają dwa przelewy w różnych terminach, ale decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje tylko ta instytucja, która wypłaca 15 proc. świadczenia.



Kto może otrzymać rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić cztery warunki:

kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka musi pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nie być obecnie w związku małżeńskim,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę.

W przypadku niespełnienia choćby jednego z tych warunków lub przekroczenia limitu świadczenia (trzykrotność najniższej emerytury), ZUS wyda decyzję odmowną. Do tej pory wydano już 36,8 tys. takich decyzji.



Terminy i procedura wypłat

Wnioski o rentę wdowią można składać do 31 lipca 2025 roku, aby otrzymać świadczenie także za lipiec 2025. Wnioski złożone później skutkują wypłatą od miesiąca złożenia dokumentów. Kolejne wypłaty będą realizowane w standardowych terminach płatności: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

Ankieta. Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie?

Na stronie www.zus.pl jest dostępna interaktywna ankieta, dzięki której można sprawdzić, czy ma się uprawnienia do renty wdowiej. Ankieta w postaci pytań sprawdza krok po kroku, czy dana osoba spełnia wszystkie warunki wymagane do przyznania świadczenia. Oto link do ankiety .

Inne organy emerytalno-rentowe, przyjmujące wnioski o rentę wdowią to: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA). Od 1 stycznia do 10 lipca 2025 r. do ZUS wpłynęło ponad 1 mln wniosków ws. renty wdowiej (ERWD) - najwięcej ze wszystkich instytucji.