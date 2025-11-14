Chiny ogłosiły odkrycie największego złoża złota w kraju od 1949 rok. Rezerwy szacuje się na 1444 ton. Odkrycia dokonano w prowincji Liaoning.

Wartość złota z tego złoża to ponad 166 miliardów euro (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych potwierdziło odkrycie złoża Dadonggou - największego znaleziska złota w Chinach od 1949 roku.

Szacowane zasoby to około 2,586 mln ton rudy, co przekłada się na 1444 tony złota.

Wartość złota z tego złoża to ponad 166 miliardów euro przy rekordowych cenach przekraczających 115 tys. euro za kilogram.

Chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych potwierdziło w piątek odkrycie złoża Dadonggou. To największe pojedyncze znalezisko złota w tym kraju od czasu powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Według urzędników, złoże zawiera około 2,586 miliona ton rudy o średniej zawartości 0,56 grama na tonę, co daje około 1444 ton złota.

Przy obecnych cenach ta ilość złota jest warta ponad 166 mld euro. Złoto osiągnęło w tym roku rekordowe poziomy, przekraczając 115 tys. euro za kilogram.

Dokładna lokalizacja złoża nie została ujawniona

Poszukiwania prowadziła państwowa firma Liaoning Geological and Mining Group. Na miejscu pracowało niemal tysiąc osób. Prace eksploracyjne ukończyła w zaledwie 15 miesięcy - niezwykle krótko jak na złoże tej wielkości.

Ministerstwo określiło znalezisko jako "bardzo duże", ale niskiej jakości. Poinformowało, że przeszło już wstępną ocenę wykonalności ekonomicznej.

Władze nie ujawniły dokładnej lokalizacji stanowiska. Potwierdziły jedynie, że znajduje się ono we wschodniej prowincji Liaoning.

Ceny złota szybują

Odkrycie nastąpiło w okresie rosnącego popytu na złoto. Ceny wzrosły w tym roku o ponad 50 proc., napędzane przez słabszego dolara, napięcia geopolityczne i intensywne zakupy dokonywane przez banki centralne - szczególnie w gospodarkach wschodzących, które chcą zdywersyfikować swoje rezerwy.

Chiny przyspieszyły w ostatnich latach poszukiwania złóż. W 2024 roku władze poinformowały o odkryciu złoża o zasobach przekraczających 1000 ton w prowincji Hunan oraz kolejnego, o zasobach przekraczających 40 ton, w Gansu w październiku.