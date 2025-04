W reakcji na wystąpienie premiera Donalda Tuska odnotowano wyraźne spadki cen akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych to wręcz załamanie: PGE traci 9 proc., Tauron - 7 proc.

Donald Tusk, który był gościem podczas otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), zaznaczył, że Polska, Europa i cały świat znalazły się w sytuacji, w której przetrwają, wygrają i osiągną sukces ci, którzy wyciągają prawidłowe wnioski z rozwoju zdarzeń.

Kończy się era naiwnej globalizacji. Jeśli chcemy osiągać sukcesy gospodarcze, budować bezpieczne państwo, musimy sobie i innym wyraźnie powiedzieć, że Polska w tym coraz bardziej bezwzględnym konkursie egoistów na rynkach światowych, frontach wojen, nie będzie naiwnym partnerem. Polskie firmy nie będą stały na straconej pozycji w konkurencji z międzynarodowymi molochami - podkreślił premier.

Czas na odbudowę narodowej gospodarki, repolonizację polskiej gospodarki, rynku, kapitału - oświadczył szef rządu.

"Kapitał ma narodowość, gospodarka ma narodowość"

Donald Tusk podkreślił, że firmom z udziałem skarbu państwa nie może chodzić tylko o zysk. Szef rządu zaznaczył, że "naszym - państwa, menedżerów, urzędników, ministrów, polskich firm i organizacji takich jak EFNI - zadaniem jest dzisiaj działanie skuteczne, kiedy trzeba - bezwzględne i zawsze w interesie polskich przedsiębiorców, polskich firm, polskiego kapitału".

Przypomniał, że spotkał się z menedżerami największych strategicznych energetycznych spółek Skarbu Państwa. Wskazał, że to spotkanie było "niełatwe". Tam jak w soczewce ujawniły się te wszystkie dylematy, przed jakimi stoimy jako państwo polskie, jako naród, polscy przedsiębiorcy i polskie firmy - powiedział.

Premier podkreślił, że pierwszym zadaniem państwowego menedżera, nawet jeśli stoi na czele giełdowej spółki, np. spółki energetycznej, "jest zapewnianie państwu polskiemu bezpieczeństwa energetycznego, polskim rodzinom, polskim gospodarstwom domowym i polskim przedsiębiorcom - możliwie taniej energii powszechnie dostępnej".

Zwrócił uwagę, że "gdyby to tylko maksymalizacja zysku Skarbu Państwa miała sens, to właściwie po co państwo w takiej spółce".

Świat nas uczy w sposób bezwzględny, musimy z tego wyciągnąć wnioski, że kapitał ma narodowość, gospodarka ma narodowość, menedżer spółki współprowadzonej przez państwo ma narodowość - powiedział premier. Nasze interesy mają biało-czerwone barwy - oświadczył szef rządu.

Wyraźne spadki cen akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa

Jak zauważa Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej RMF FM, cena akcji na giełdzie zależy od przewidywanych zysków przedsiębiorstw, stąd potężne spadki notowań firm, które - jak za czasów PiS - mają mniej kierować się zyskiem, a bardziej patriotyzmem.

Tym samym już widać wyraźne spadki cen akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych to wręcz załamanie: PGE o godz. 14:00 tracił ok. 9 proc., Tauron - ok. 7 proc.