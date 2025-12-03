Galijska wioska już nie tylko we Francji! Kultowi bohaterowie komiksu „Asterix” zyskają swój pierwszy park rozrywki poza granicami ojczyzny. Na przedmieściach Lipska powstanie wyjątkowe miejsce, które ma przyciągnąć setki tysięcy gości.

Asterix podbija Niemcy! Pierwszy park rozrywki poza Francją powstanie pod Lipskiem / PIERRE VERDY / AFP/EAST NEWS

Compagnie des Alpes otwiera pierwszy poza Francją park tematyczny Asteriksa tuż pod Lipskiem.

Pierwsza część parku, "Kraina przygód Idefiksa", dla najmłodszych, otworzy się wiosną 2026.

Cała transformacja potrwa do 2030 roku, park ma przyciągać nawet 900 tys. gości rocznie.

Wielka rewolucja w świecie parków rozrywki! Compagnie des Alpes - francuski potentat w branży - oficjalnie potwierdził, że na przedmieściach Lipska powstanie pierwszy poza Francją park tematyczny poświęcony Asteriksowi i jego przyjaciołom. To prawdziwa gratka dla wielbicieli słynnych komiksów, które od lat podbijają serca czytelników na całym świecie.

Cała operacja to efekt przejęcia przez Francuzów ogromnego, 27-hektarowego terenu parku Belantis, położonego tuż przy autostradzie A38 w Neuseenland koło Lipska. Transakcja opiewała na imponującą kwotę 22 milionów euro. Wraz z przejęciem Belantis rozpoczyna się nowy rozdział - już wkrótce niemiecka publiczność będzie mogła zanurzyć się w galijskim uniwersum pełnym przygód, magii i humoru.

Nowa era dla Belantis: od kopalni do galijskiej wioski

Belantis, otwarty w 2003 roku na terenach dawnej kopalni odkrywkowej, przez lata przyciągał rodziny i miłośników adrenaliny, jednak w ostatnim czasie zmagał się ze spadkiem liczby odwiedzających. Nowy właściciel planuje tchnąć w to miejsce zupełnie nowe życie, przekształcając je w świat znany z kart komiksu Rene Goscinnego i Alberta Uderzo.

Proces transformacji będzie przebiegał etapami. Pierwszy fragment nowego parku - "Kraina przygód Idefiksa", dedykowana młodszym gościom - zostanie otwarty już na wiosnę 2026 roku. Przebudowa całego kompleksu potrwa do 2030 roku, kiedy to Belantis oficjalnie stanie się parkiem Asterixa.

Sukces francuskiego pierwowzoru i ogromny potencjał w Niemczech

Nie jest tajemnicą, że park Asterixa pod Paryżem to jedno z najpopularniejszych miejsc rozrywki w Europie, odwiedzane w tym roku przez niemal 3 miliony gości. Niemcy to drugi po Francji największy rynek dla komiksowych przygód Galów. Park pod Lipskiem może więc liczyć na ogromne zainteresowanie - szacuje się, że rocznie odwiedzi go nawet 900 tysięcy osób!

Compagnie des Alpes nie kryje, że lokalizacja Belantis jest dla nich wymarzona. Park znajduje się blisko dużych miast, takich jak Lipsk, Drezno czy Berlin, a doskonałe połączenia komunikacyjne mają przyciągnąć gości z całych Niemiec i sąsiednich krajów. Dodatkowo teren o powierzchni ponad 80 hektarów (z rezerwą na dalszy rozwój) pozwala snuć ambitne plany na kolejne lata.

Co czeka na odwiedzających?

Na razie szczegóły dotyczące atrakcji owiane są tajemnicą. Wiadomo jednak, że odwiedzający mogą spodziewać się nie tylko klasycznych rollercoasterów i karuzel, ale także tematycznych stref inspirowanych postaciami z komiksu - od siłaczy Obelixa, przez czarodzieja Miraculixa, po przebiegłego Majestixa. Prawdziwą gratką będzie "Kraina przygód Idefiksa", czyli specjalna strefa dedykowana dzieciom, w której nie zabraknie edukacyjnych i interaktywnych atrakcji.

Fani mogą więc zacierać ręce - galijska przygoda nadchodzi wielkimi krokami!