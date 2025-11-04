Od maja 2026 roku Austria planuje rewolucyjną zmianę w przepisach ruchu drogowego. Wjazd do wybranych stref miejskich będzie automatycznie monitorowany przez kamery, a nieuprawnionym kierowcom grożą surowe mandaty – nawet do 2180 euro! System obejmie zarówno Austriaków, jak i zagranicznych turystów.
- Austria od 1 maja 2026 wprowadza kamery kontrolujące wjazd do wybranych stref miejskich - m.in. w Wiedniu, Linzu i Graz.
- System automatycznie sprawdza numery rejestracyjne i dopuszcza tylko mieszkańców, dostawców oraz pojazdy służbowe.
- Za nieuprawniony wjazd grożą mandaty od 70 do 150 euro, a przy powtarzających się wykroczeniach kara może wzrosnąć nawet do 2180 euro!
- Nowe przepisy dotyczą także kierowców zagranicznych, w tym turystów i pracowników dojeżdżających do Austrii z Polski i innych krajów UE.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl
Austria wprowadzi nowatorskie rozwiązanie w zakresie kontroli ruchu drogowego. Od 1 maja 2026 roku w wybranych miastach pojawią się strefy wjazdowe, do których dostęp będzie automatycznie kontrolowany przez system kamer. Wjazd bez odpowiedniego uprawnienia będzie skutkować wysokimi mandatami, a lista "dozwolonych" kierowców zostanie precyzyjnie określona przez lokalne władze.
System kamer będzie działał w jasno wyznaczonych miejscach - przede wszystkim przy wjazdach do centrów miast. Tereny objęte monitoringiem zostaną wyraźnie oznaczone specjalnymi tabliczkami z symbolem kamery oraz nowym oznakowaniem poziomym, aby nikt nie miał wątpliwości, że wjeżdża do kontrolowanej strefy.
Zasada jest prosta: kamery rejestrują numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do strefy. W ułamku sekundy system sprawdza, czy pojazd znajduje się na liście uprawnionych - czyli mieszkańców, dostawców czy pojazdów służbowych. Pozostałym kierowcom grozi mandat.
Za nieuprawniony wjazd do strefy monitorowanej kamerami kierowca zostanie ukarany. Zgodnie z projektem ustawy, takie wykroczenie będzie traktowane jako naruszenie paragrafu 52 przepisów ruchu drogowego.
Ministerstwo transportu podkreśla, że przechowywane będą wyłącznie numery rejestracyjne, a dane osobowe kierowców pozostaną anonimowe.
W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Austrii cały proces odbywa się automatycznie - system weryfikuje dane w krajowym rejestrze w ciągu kilku sekund. Dla samochodów zagranicznych procedura jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie istnieje europejski system wymiany danych w czasie rzeczywistym. Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez odpowiednie służby.
Za pierwszy nieuprawniony wjazd mandat wyniesie od 70 do 150 euro. Jednak w przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń, kara może sięgnąć nawet 2180 euro!
Obecnie trwa faza konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji przepisów ruchu drogowego. Wśród miast zainteresowanych wdrożeniem systemu wymienia się Wiedeń, Linz, Graz, St. Pölten i Leoben.
Przepisy mają wejść w życie 1 maja 2026 roku, a pierwsze pilotażowe wdrożenia systemu ruszą latem tego samego roku.
Nowe przepisy obejmą wszystkich - także kierowców z zagranicy, w tym licznych turystów i pracowników dojeżdżających do Austrii z Polski i innych krajów UE. Warto więc już teraz śledzić zmiany i zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowania.
Za nieuprawniony wjazd do strefy monitorowanej kamerami grożą dotkliwe kary finansowe, a system nie będzie pobłażliwy dla turystów.
Dla własnego bezpieczeństwa - i portfela - lepiej nie ryzykować!