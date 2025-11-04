Od maja 2026 roku Austria planuje rewolucyjną zmianę w przepisach ruchu drogowego. Wjazd do wybranych stref miejskich będzie automatycznie monitorowany przez kamery, a nieuprawnionym kierowcom grożą surowe mandaty – nawet do 2180 euro! System obejmie zarówno Austriaków, jak i zagranicznych turystów.

Austria wprowadza nowe zasady dla kierowców. Kamery na wjazdach do miast i kary do 2200 euro! / Shutterstock

Austria od 1 maja 2026 wprowadza kamery kontrolujące wjazd do wybranych stref miejskich - m.in. w Wiedniu, Linzu i Graz.

System automatycznie sprawdza numery rejestracyjne i dopuszcza tylko mieszkańców, dostawców oraz pojazdy służbowe.

Za nieuprawniony wjazd grożą mandaty od 70 do 150 euro, a przy powtarzających się wykroczeniach kara może wzrosnąć nawet do 2180 euro!

Nowe przepisy dotyczą także kierowców zagranicznych, w tym turystów i pracowników dojeżdżających do Austrii z Polski i innych krajów UE.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Nowe zasady na austriackich drogach - rewolucja od maja 2026

Austria wprowadzi nowatorskie rozwiązanie w zakresie kontroli ruchu drogowego. Od 1 maja 2026 roku w wybranych miastach pojawią się strefy wjazdowe, do których dostęp będzie automatycznie kontrolowany przez system kamer. Wjazd bez odpowiedniego uprawnienia będzie skutkować wysokimi mandatami, a lista "dozwolonych" kierowców zostanie precyzyjnie określona przez lokalne władze.

System kamer będzie działał w jasno wyznaczonych miejscach - przede wszystkim przy wjazdach do centrów miast. Tereny objęte monitoringiem zostaną wyraźnie oznaczone specjalnymi tabliczkami z symbolem kamery oraz nowym oznakowaniem poziomym, aby nikt nie miał wątpliwości, że wjeżdża do kontrolowanej strefy.

Zasada jest prosta: kamery rejestrują numery rejestracyjne wszystkich pojazdów wjeżdżających do strefy. W ułamku sekundy system sprawdza, czy pojazd znajduje się na liście uprawnionych - czyli mieszkańców, dostawców czy pojazdów służbowych. Pozostałym kierowcom grozi mandat.

Kary nawet do 2180 euro! Kogo obejmą nowe przepisy?

Za nieuprawniony wjazd do strefy monitorowanej kamerami kierowca zostanie ukarany. Zgodnie z projektem ustawy, takie wykroczenie będzie traktowane jako naruszenie paragrafu 52 przepisów ruchu drogowego.

Ministerstwo transportu podkreśla, że przechowywane będą wyłącznie numery rejestracyjne, a dane osobowe kierowców pozostaną anonimowe.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Austrii cały proces odbywa się automatycznie - system weryfikuje dane w krajowym rejestrze w ciągu kilku sekund. Dla samochodów zagranicznych procedura jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie istnieje europejski system wymiany danych w czasie rzeczywistym. Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez odpowiednie służby.

Jakie kary przewiduje ustawa?

Za pierwszy nieuprawniony wjazd mandat wyniesie od 70 do 150 euro. Jednak w przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń, kara może sięgnąć nawet 2180 euro!

Które miasta jako pierwsze? Pilotaż rusza w 2026 roku

Obecnie trwa faza konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji przepisów ruchu drogowego. Wśród miast zainteresowanych wdrożeniem systemu wymienia się Wiedeń, Linz, Graz, St. Pölten i Leoben.

Przepisy mają wejść w życie 1 maja 2026 roku, a pierwsze pilotażowe wdrożenia systemu ruszą latem tego samego roku.

Co to oznacza dla polskich kierowców i turystów?

Nowe przepisy obejmą wszystkich - także kierowców z zagranicy, w tym licznych turystów i pracowników dojeżdżających do Austrii z Polski i innych krajów UE. Warto więc już teraz śledzić zmiany i zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowania.

Za nieuprawniony wjazd do strefy monitorowanej kamerami grożą dotkliwe kary finansowe, a system nie będzie pobłażliwy dla turystów.

Dla własnego bezpieczeństwa - i portfela - lepiej nie ryzykować!