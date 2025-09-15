​Już dziś Rada Ministrów podejmie ostateczną decyzję dotyczącą wysokości płacy minimalnej w 2026 roku. Propozycja rządu zakłada wzrost najniższego wynagrodzenia do 4806 zł brutto, co może oznaczać realny wzrost zarobków dla około 3 milionów pracowników.

W poniedziałek, 15 września 2025 roku, Rada Ministrów ogłosi, ile wyniesie płaca minimalna od 1 stycznia 2026 roku. Rząd już wcześniej zaproponował, by najniższe wynagrodzenie wzrosło do 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 31,40 zł. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla milionów Polaków, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej.

Brak porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego

Propozycja rządu została przedstawiona już w lipcu, jednak podczas negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się osiągnąć porozumienia. Związki zawodowe domagały się wyższej kwoty - co najmniej 5015 zł brutto. Pracodawcy z kolei określili propozycję rządową jako kompromisową. Ostateczna decyzja należy jednak do Rady Ministrów, która zgodnie z przepisami musi ogłosić ją do 15 września.

Od początku 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 30,50 zł brutto. W porównaniu do 2024 roku pensja minimalna wzrosła o 366 zł brutto miesięcznie. Szacuje się, że najniższą krajową otrzymuje około 3 milionów Polaków.

Jak ustalana jest płaca minimalna?

Proces ustalania wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej jest kilkuetapowy i obejmuje negocjacje z partnerami społecznymi. Zgodnie z ustawą, coroczny wzrost płacy minimalnej nie może być niższy niż prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeśli w pierwszym kwartale roku płaca minimalna jest niższa niż połowa średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrost ten musi być dodatkowo powiększony o dwie trzecie prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Ile wyniesie podwyżka netto?

Dla pracowników nieodprowadzających składek na Pracownicze Plany Kapitałowe i niekorzystających z ulgi dla młodych, proponowana płaca minimalna w 2026 roku oznacza wynagrodzenie netto na poziomie około 3510,92 zł. Miesięczna podwyżka netto w stosunku do 2024 roku wyniesie 249,39 zł, co w skali roku daje dodatkowe 2992,68 zł.