Netflix planuje przejęcie studiów i części streamingowej koncernu mediowego, właściciela TVN-u, Warner Bros Discovery. Chodzi m.in. o przejęcie HBO Max. Według nieoficjalnych informacji, połączenie usług ma przynieść korzyści konsumentom i obniżyć ceny subskrypcji - podaje Reuters.

Netflix planuje przejęcie Warner Bros Discovery i połączenie z HBO Max w celu obniżenia cen oraz wzmocnienia oferty streamingowej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Netflix planuje przejąć Warner Bros Discovery, by połączyć Netflix i HBO Max oraz obniżyć koszty dla konsumentów.

Przejęcie ma rozszerzyć bibliotekę Netflixa i wzmocnić jego pozycję na rynku streamingu.

Netflix argumentuje, że połączenie nie ograniczy wyboru ani nie podniesie cen.

O przejęcie Warner Bros Discovery rywalizują także Paramount Skydance i Comcast.

Przejęcie dałoby Netflixowi dostęp do całej biblioteki Warner Bros, w tym katalogu HBO i DC Comics.

Netflix i HBO Max razem? Konsumenci mogą zyskać

Netflix, światowy lider wśród platform VOD, prowadzi zaawansowane rozmowy z Warner Bros Discovery na temat przejęcia studiów filmowych oraz HBO Max. Jak podają źródła Reutersa, celem tej transakcji jest stworzenie pakietu, który pozwoli użytkownikom płacić mniej za dostęp do dwóch najpopularniejszych usług streamingowych.

"Potencjalne połączenie jego usługi streamingowej z HBO Max przyniosłoby korzyści konsumentom poprzez obniżenie kosztów oferty łączonej" - zdradzają osoby zaznajomione ze sprawą.

Argumenty Netflixa: Niższe ceny i większy wybór

Netflix przekonuje, że połączenie z HBO Max nie tylko nie ograniczy wyboru, ale wręcz zwiększy atrakcyjność oferty. Obecnie żadna z firm nie oferuje wspólnego pakietu, a większość klientów HBO Max i tak korzysta już z Netflixa.

To ma być kluczowy argument w rozmowach z regulatorami rynku, którzy mogą obawiać się monopolu Netflixa.

Argumenty Netflixa: Niższe ceny i większy wybór

O Warner Bros Discovery walczą także inni giganci: Paramount Skydance oraz Comcast. Każdy z nich liczy na wzmocnienie swojej pozycji dzięki bogatej bibliotece filmów i seriali Warner Bros oraz rozpoznawalnym markom, takim jak HBO czy DC Comics.

Analityczka Bank of America, Jessica Reif Ehrlich, zauważa: Comcast ryzykuje pozostanie w tyle, gdy Paramount Skydance albo Netflix będą skalować swoje usługi streamingowe. To oznaczałoby ograniczenie zasięgu Peacock (platforma VOD NBC) i osłabiając zdolność NBC (amerykańska stacja telewizyjna) do konkurowania na globalnym rynku mediów z czasem

Jeśli Netflix dopnie swego, zyska dostęp do ogromnej biblioteki Warner Bros, w tym kultowych produkcji HBO i DC Comics. To może oznaczać jeszcze większy wybór dla widzów i nowe możliwości dla samego Netflixa, który - jak zauważa Ehrlich - "wciąż pozostaje w tyle za innymi firmami medialnymi pod względem bogatych bibliotek własności intelektualnej, które mogłyby znaleźć zastosowanie w parkach rozrywki, przedstawieniach na Broadwayu, grach i merchandisingu."

Przeszkody na drodze do fuzji

Transakcja nie jest jednak przesądzona. Netflix musi zmierzyć się z obawami regulatorów oraz krytyką ze strony polityków, którzy ostrzegają przed zbyt dużą dominacją jednej platformy. Dodatkowo, na rynku wciąż silną pozycję ma YouTube, należący do Alphabet, który pozostaje najchętniej oglądaną platformą streamingową w USA.