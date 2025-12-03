Warszawski rynek nieruchomości zmienia się bardzo szybko, a ceny za metr kwadratowy należą do najwyższych w kraju. Różnice między dzielnicami są ogromne – mieszkanie w Śródmieściu, na Mokotowie czy Woli może kosztować nawet o kilkadziesiąt procent więcej niż podobny lokal na obrzeżach miasta.

/ Materiały prasowe

Zakup mieszkania w Warszawie to dla wielu osób duże wyzwanie finansowe. Wysokie ceny nieruchomości w stolicy sprawiają, że bez kredytu hipotecznego trudno myśleć o własnym "M". Do tego dochodzą formalności, porównywanie ofert banków i stres związany z wyborem tej jednej, właściwej. Dlatego coraz więcej osób decyduje się skorzystać ze wsparcia Eksperta Finansowego. Dzięki jego pomocy cały proces - od analizy zdolności kredytowej po podpisanie umowy z bankiem - staje się nie tylko prostszy, ale i bezpieczniejszy.

Dlaczego zakup mieszkania w Warszawie wymaga dobrego planu?

Warto też pamiętać, że sam zakup to nie wszystko. Do kosztów należy doliczyć m.in. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), koszty ubezpieczenia, a także środki potrzebne na wykończenie lub remont lokalu. Brak takiego zaplecza finansowego może później mocno nadwyrężyć budżet.

Dlatego przed podjęciem decyzji dobrze jest umówić rozmowę z Ekspertem Finansowym Notus w Warszawie w placówce stacjonarnej lub online. Ekspert pomoże Ci rzetelnie ocenić Twoje możliwości kredytowe i przygotować zestawienie wszystkich wydatków związanych z zakupem mieszkania. Dzięki temu już na starcie będziesz wiedzieć, na jaki kredyt możesz liczyć i jak rozplanować budżet.

Jakie formy finansowania warto rozważyć?

Dla większości osób podstawowym źródłem finansowania zakupu mieszkania w stolicy jest kredyt hipoteczny. Jego warunki mogą się jednak znacząco różnić w zależności od banku. Dlatego ważne jest porównanie ofert pod kątem oprocentowania, prowizji, RRSO oraz dodatkowych wymagań (jak np. obowiązek założenia konta osobistego czy wykupienia ubezpieczenia na życie).

Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie, czy kwalifikujesz się do jednego z programów rządowych, wspierających zakup mieszkania. Przykładem jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, dzięki któremu można zaciągnąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla rodzin, które nie zgromadziły jeszcze oszczędności, ale mają stabilne dochody i zdolność kredytową.

Ekspert Finansowy pomoże Ci przeanalizować dostępne możliwości i sprawdzi, które rozwiązanie najlepiej pasuje do Twojej sytuacji. Każdy wniosek kredytowy jest inny - liczy się źródło dochodu, forma zatrudnienia, rodzaj nieruchomości czy wysokość wkładu własnego. Samodzielne porównanie wszystkich opcji może zająć dużo czasu, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, który jest na bieżąco z ofertami banków i wie, gdzie szukać najkorzystniejszych rozwiązań.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Eksperta Finansowego?

Współpraca z Ekspertem Finansowym to nie tylko wygoda, ale też realne wsparcie w podjęciu bezpiecznej decyzji finansowej. Ekspert pomoże Ci:

ocenić zdolność kredytową,

przygotować niezbędne dokumenty,

porównać dostępne oferty banków i wskazać te, które są najlepiej dopasowane do Twojej sytuacji,

przejść przez cały proces kredytowy, od złożenia wniosków aż po podpisanie umowy z bankiem,

zrozumieć zapisy umowy, w tym warunki oprocentowania, wcześniejszej spłaty czy wymaganych ubezpieczeń.

Warto wiedzieć, że usługi Eksperta Finansowego są dla klientów bezpłatne. Ekspert w swojej pracy kieruje się wyłącznie interesem klienta, a wynagradzany jest przez bank, w którym ostatecznie podpiszesz umowę. Działa niezależnie, przedstawiając różne możliwości finansowania i pomagając wybrać rozwiązanie najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom.

Kupno mieszkania w Warszawie to duży krok, warto więc mieć u boku osobę, która zna rynek, rozumie mechanizmy działania banków i potrafi przewidzieć ewentualne trudności. Z pomocą Eksperta Finansowego z Notus Finanse cały proces staje się prostszy, a Ty możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne - wyborze swojego wymarzonego mieszkania w stolicy

/ Materiały prasowe

Paweł Kuczyński

Ekspert Finansowy NOTUS

Jestem Ekspertem Finansowym z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży. Pracowałem dla największych firm doradczych w Polsce, a także w sektorze ubezpieczeniowym i bankowym, dzięki czemu doskonale znam mechanizmy działania instytucji finansowych oraz procesy związane z uzyskaniem kredytu i ubezpieczenia.

Wspólnie z moimi klientami przeprowadziłem już ponad 1000 transakcji finansowych, co przełożyło się na kilkaset milionów złotych wypłaconych kredytów. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, dbając o najlepsze warunki finansowania i pełne bezpieczeństwo całego procesu.

Najważniejsze jest dla mnie zadowolenie klienta - to ono zawsze było i jest moim priorytetem. Skorzystaj z mojego doświadczenia, by zrealizować swoje plany!