Dwie osoby zginęły, a około 40 zostało rannych w wypadku tramwaju w centrum Mediolanu we Włoszech - podała agencja Reutera. Pojazd wykoleił się i uderzył w budynek.

Mediolan. Tramwaj wykoleił się i uderzył w budynek / X / Vigili del Fuoco @vigilidelfuoco /

Wykolejenie tramwaju w Mediolanie

Do wypadku doszło w piątek po południu w Mediolanie w północnych Włoszech. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Vittorio Veneto.

Tramwaj wykoleił się, a następnie rozbił się o budynek. Pojazd wypadając z torów, uderzył w kilka osób na ulicy, a niektóre z nich znalazły się pod maszyną.

Obrażenia odniosło około 40 osób, a dwie zginęły - przekazał rzecznik miejscowej straży pożarnej, cytowany przez agencję Reutera. Z pierwszych doniesień wynika, że jedna z ofiar śmiertelnych to pieszy.