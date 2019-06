Co czwarty obywatel Ukrainy, który pracuje w Polsce, nie planuje wyjazdu z naszego kraju. Co trzeci - rozważa wyjazd do Niemiec. To wniosek z badania Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Według szacunków, w Polsce mieszka i pracuje prawie półtora miliona Ukraińców.

