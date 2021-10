Komisja Europejska nie mówi „nie” w sprawie umowy społecznej dotyczącej górnictwa. Dokument podpisany w maju przez związkowców i rząd zakłada stopniową likwidację branży do 2049 roku. Górnictwo ma być do tego czasu subsydiowane i na to musi zgodzić się Komisja Europejska. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przekazał dziś związkom informacje o postępach rozmów ze stroną unijną.

