W przyszłym tygodniu Senat zajmie się obniżaniem VAT-u i łagodzeniem podwyżki cen gazu. Z punktu widzenia naszych domowych budżetów to zapowiada się na najważniejsze wydarzenie gospodarcze przyszłego tygodnia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Spodziewajmy się, że w czwartek senatorowie zajmą się przyjętą przez Sejm ustawą o gazie. Zakłada ona, że między innymi spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, szpitale i szkoły zostaną objęte taryfami ustalanymi przez Urząd Regulacji Energetyki. W praktyce to oznacza, że nie dotkną ich podwyżki rachunków gazowych o 100, 500 czy 1000 proc, a o 54 procent. To i tak ogromna podwyżka, ale nie tak przerażająco wysoka jak do tej pory.

Dodatkowo Senat ma się zająć ustawą VAT. Zakłada ona czasowe obniżenie do zera VAT-u na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło i do 8 proc. na paliwa. To ma sprawić, że na przykład paliwa potanieją na stacjach średnio o 70 groszy za litr.

Poza tym po weekendzie rząd będzie ponownie naprawiał Polski Ład. Spróbuje także - kolejny raz - dogadać się z Czechami w sprawie kopalni w Turowie.