Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego. Według premiera Mateusza Morawieckiego dzięki zmianom przeciętna polska rodzina zaoszczędzi 200-300 zł.

Wicepremier Piotr Gliński i premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Za uchwaleniem ustawy głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej posłowie, zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych, odrzucili wszystkie dziewięć poprawek zgłoszonych do ustawy podczas drugiego czytania.

Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.

Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc.

Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera.

VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

W przypadku środków wykorzystywanych do produkcji rolnej obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, produkty wspomagające produkcję rolną takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.

Morawiecki: Przeciętna rodzina oszczędzi 200-300 zł

Przed uchwaleniem w Sejmie miała miejsce debata. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że rodzina 2+2 na obniżce podatku VAT do zera na żywność oszczędzi około 53 zł miesięcznie. Jak dodał, obniżki podatków dla rodzin korzystających z samochodu mają wynieść około 48 zł miesięcznie. Rodziny korzystające z prądu i gazu jednocześnie - "w zależności od tego, czym ogrzewa dom lub mieszkanie" - zaoszczędzą od 65 do 200 zł miesięcznie - podkreślił.

Jak ocenił, obniżki VAT i akcyzy dadzą one korzyść dla rodziny wielkości około 200 zł. Dla "kuchenkowiczów" to jest mniej - stwierdził szef rządu. Dodał, że dla tych, którzy podgrzewają wodę junkersami będzie to obniżka w wysokości 36 zł miesięcznie.

Jak zbierzemy tylko te działania, z tej części tarczy antyinflacyjnej, to jest od 130 do 230 zł miesięcznie (oszczędności) dla polskiej rodziny. Dodatek osłonowy to dla przeciętnej polskiej rodziny 850 zł. Jak to podzielimy, to jest 71 zł miesięcznie. Razem mamy od 200 do 300 zł (oszczędności) - wyliczał Morawiecki.