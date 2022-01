Największy sprzedawca detaliczny gazu PGNiG Obrót Detaliczny obniża od piątku o 25 proc. ceny gazu dla odbiorców biznesowych - poinformowała spółka. Obniżka cen zawartych w aktualnym cenniku „Gaz dla Biznesu” nr 9 ma obowiązywać do końca lutego.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Skorzystanie z obniżki nie wymaga od klientów podjęcia jakichkolwiek działań, w tym zawierania dodatkowych umów. Ceny paliwa gazowego uwzględniające obniżkę, będą automatycznie zastosowane w rozliczeniach - wyjaśnił prezes PGNiG Paweł Majewski.

Spółka rzetelnie analizuje otoczenie rynkowe i będzie podejmować dalsze działania adekwatnie do zmian - poinformowało też PGNiG OD.

Obniżka dla przedsiębiorców jest wprowadzana od dzisiaj do 28 lutego.



Jak podkreślił prezes PGNiG OD Henryk Mucha, obniżka dla biznesu to odpowiedź na obecnie zmieniające się ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie zaopatruje się spółka. Jeszcze w grudniu ceny notowały rekordowe poziomy, obecnie spadły, jednak sytuacja rynkowa jest nadal bardzo niestabilna i nie można wykluczyć powrotu do trendu wzrostowego. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie obniżki, która będzie stanowiła realną pomoc dla takich podmiotów jak: piekarnie, zakłady fryzjerskie czy firmy usługowe" - poinformował Mucha. To rozwiązanie pozwoli obniżyć wysokość rachunków za gaz polskich przedsiębiorców o jedną czwartą - dodał.



"Ceny gazu to abstrakcja"

Wraz z nowym rokiem wzrosły rachunki za energię i gaz: za gaz średnio o 54 proc, za prąd o około 24 proc. To jeśli chodzi o klientów indywidualnych. Rachunki samorządów czy firm mogą wzrosnąć nawet o kilkaset procent.

"Za gaz płaciliśmy 400 złotych miesięcznie. Teraz dostaliśmy rachunek na 1280 złotych". To fragment e-maila od naszego słuchacza, pana Radosława, który prowadzi zakład fryzjerski w Piotrkowie Trybunalskim. Skontaktowaliśmy się z nimi telefonicznie. "Nie chcemy zamykać zakładu, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość" - powiedział nam.

Takich sygnałów od was jest dużo więcej. Pani Bogusława ze Zgierza, która prowadzi punkt ksero, jeszcze w czerwcu płaciła za gaz ponad 800 złotych miesięcznie, w grudniu już ponad 2500 złotych. Najnowsza prognoza, którą dostała, to ponad 4000 złotych za miesiąc.

Podobny problem jest w gabinecie kosmetycznym naszej słuchaczki pani Klaudii. U niej rachunek za gaz wzrósł ponad czterokrotnie: z 250 złotych do 1350.

"Rachunek za ogrzewanie w mojej restauracji wzrósł z 800 do 2000 złotych. A przed nami jeszcze inne tegoroczne podwyżki" - tak napisał do nas pan Damian.

Ponad sześciokrotnie wzrosły opłaty za gaz u pana Roberta, który prowadzi lokal gastronomiczny w Gliwicach na Śląsku.

"Potwierdzam, ceny gazu to abstrakcja. U nas w sanatorium uzdrowiskowym w Krynicy-Zdroju cena gazu 340% w górę. Rachunek styczeń 2021 - 36 000 zł Prognoza na styczeń 2022 - 130 000 zł. Zgroza!" - napisał do nas Piotr.

Adrian, który prowadzi pizzerię na Podkarpaciu w miejscowości Łańcut, napisał do nas: "Rachunki za gaz przychodzą już do nas nawet z podwyżkami sięgającymi ponad 400% porównując z poprzednim rokiem. Do tego również dużo wyższe rachunki za prąd, w połączeniu z szalejącą inflacją prowadzenie lokalu gastronomicznego staje się coraz bardziej ciężkie w utrzymaniu. Jeszcze chwila takiego stanu i będziemy zmuszeni zamknąć całkowicie działalność, ponieważ niemożliwe będzie utrzymanie takiej ilości pracowników".

"Jak mam prowadzić interes? Czy mam tylko zarabiać na rachunki? Już mi się odechciewa biznesu - myślę o sprzedaży, tylko kto teraz to kupi" - pisze Marcin, który prowadzi restaurację w miejscowości Wola Dalsza pod Łańcutem na Podkarpaciu - "W poprzednich latach płaciłem za gaz około 3700- 4000 zł, a w listopadzie dostałem rachunek 10 899,23 zł, a zużycie takie samo jak zawsze. Po wizycie w PGNiG pan wyjaśnił mi: podwyżka o 356% i powiedział: proszę się szykować na styczeń! Podwyżka w stosunku do października 2021 jedyne 580%".

