Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz krytycznie oceniała kredyt 0 procent również na antenie RMF FM. Jest złą polityką publiczną, bo prowadzi do zwiększenia cen mieszkań. PiS-owska wersja tego programu doprowadziła do wzrostu o kilkanaście procent. Zarabiają jedynie banki i deweloperzy - mówiła szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Jej zdaniem kredyt 0 procent prowadzi do centralizacji - nowe mieszkania powstają głównie w dużych miastach.