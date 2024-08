"Nie poprzemy kredytu 0 proc." - napisał na platformie X marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak stwierdził, "to jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania". Jego zdaniem należy wprowadzić "różne formy wsparcia budownictwa społecznego".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Tytus Żmijewski / PAP

Swój wpis dotyczący kredytu "0 procent", którego oficjalna nazwa brzmi "program mieszkaniowy #naStart", Szymon Hołownia zamieścił we wtorek wieczorem na platformie X.

Jak stwierdził marszałek Sejmu, "nie poprzemy kredytu 0 procent". "Nie poprzemy, bo to jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania. I to jest propozycja, która doprowadzi do jednego: do wzrostu cen mieszkań. Na to nie ma zgody Polski 2050" - zaznaczył lider partii.

"Znacie efekty wprowadzonego przed wyborami przez PIS programu 'Bezpieczny kredyt 2 proc.'? Średni wzrost cen mieszkań w Polsce o 13 procent! W Warszawie o 2 proc., w Krakowie o 29 procent! I co? Mamy powtórzyć ten scenariusz? Co to za państwo, które zamiast uczyć się na własnych błędach, bezrefleksyjnie je powiela?" - pytał Szymon Hołownia.

Zdaniem marszałka Sejmu, "dziś potrzebujemy programu, który naprawdę będzie wspierał Polki i Polaków chcących kupić własne mieszkanie". "Musi być to propozycja, w której pojawią się różne formy wsparcia budownictwa społecznego. Musimy zacząć budować mieszkania, które mają szansę kupić nie tylko najbogatsi z nas" - dodał.