Nowa lista 100 najbogatszych Polaków "Forbesa" pokazuje wyraźną zmianę układu sił w krajowym biznesie. Z najnowszego rankingu wynika, że przewaga największych graczy nad resztą topnieje. Rosną natomiast majątki przedsiębiorców z drugiej i trzeciej dziesiątki zestawienia.

Jerzy Starak, Zygmunt Solorz (fot. Marcin Gadomski) i Sebastian Kulczyk (Paweł Jaskółka) / PAP

100 najbogatszych Polaków "Forbesa". Nowy ranking i wielkie zmiany

Z danych przygotowanych przez magazyn "Forbes" wynika, że łączna wartość majątków setki najbogatszych Polaków wzrosła o 13,2 proc. To wynik lepszy niż rok wcześniej (10,3 proc.) i wyższy od średniej z ostatnich 10 lat, która wynosi 11,6 proc.

Dynamika wzrostu została osiągnięta mimo wyraźnych spadków wycen na samym szczycie rankingu. To oznacza, że za wzrost odpowiada w dużej mierze szeroki biznesowy "środek", który dziś rośnie szybciej niż miliarderzy z pierwszych miejsc zestawienia.

Pierwsza trójka - Michał Sołowow, Tomasz Biernacki oraz Jerzy Starak - nadal wyraźnie wyprzedzają konkurencję, jednak ich udział w łącznej wartości listy spadł z 24 do 18 proc.

W przypadku Tomasza Biernackiego, twórcy sieci Dino Polska, majątek zmniejszył się o 15 proc. To efekt wyhamowania tempa rozwoju spółki po latach bardzo dynamicznej ekspansji.

Jeszcze większy spadek zanotował Jerzy Starak - jego fortuna skurczyła się o 31 proc. W tle mamy wielomiliardowe inwestycje w Polpharma Biologics. Choć spółka może już pochwalić się pierwszymi rejestracjami leków w USA i Unii Europejskiej, wciąż generuje wysokie straty. Łącznie z majątków tej dwójki "wyparowało" około 11 mld zł.

Ranking 100 najbogatszych Polaków "Forbesa" w 2026 roku

1. Michał Sołowow - 27,65 mld zł (wzrost) - jest właścicielem grupy przemysłowej działającej głównie w branży chemicznej (Synthos), podłóg (Barlinek), ceramiki (Cersanit) oraz nowoczesnych technologii i energetyki, w tym małych reaktorów modułowych (SMR). Jest również utytułowanym kierowcą rajdowym.

2. Tomasz Biernacki - 18,87 mld zł (spadek) - założyciel i główny akcjonariusz sieci supermarketów Dino. Zajmuje się handlem detalicznym, rozwojem sieci sklepów w formacie proximity (blisko domu) oraz inwestycjami w nieruchomości. Jest znany z unikania mediów i publicznych wystąpień.

3. Jerzy Starak - 17,21 mld zł (spadek) - nazywany "królem leków". Jest twórcą i głównym właścicielem koncernu farmaceutycznego Polpharma, lidera rynku w Europie Środkowej. Inwestuje również w branżę spożywczą (Herbapol, Kruszwica) oraz rozwija nowoczesną biotechnologię poprzez Polpharma Biologics.

4. Sebastian Kulczyk - 10,28 mld zł (wzrost) - międzynarodowy inwestor, lider Kulczyk Investments. Zarządza rodzinnym portfelem inwestycyjnym, koncentrując się na nowych technologiach (AI, biotechnologia), nieruchomościach oraz funduszach venture capital (Manta Ray). Wspiera młodych przedsiębiorców poprzez akcelerator InCredibles.

5. Rodzina Grzebitów - 9,72 mld zł (wzrost) - właściciele firmy Terg S.A., która zarządza ogólnopolską siecią elektromarketów Media Expert. Kontrolują oni niemal 90 proc. akcji spółki, wywodząc swój biznes z pojedynczego sklepu w Złotowie.

6. Rodzina Juroszków - 8,86 mld zł (wzrost) - właściciele Grupy Atal z Cieszyna, specjalizującej się w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym. Grupa działa od 1990 roku. Na rynku odzieżowym działa również spółka Atal Textil, która zajmuje się hurtowym handlem tkaninami.

7. Zygmunt Solorz wraz z rodziną - 8,70 mld zł (wzrost) - przedsiębiorca działający głównie w sektorze mediów (Grupa Polsat), telekomunikacji (Polkomtel - operator sieci Plus) i energetyki. W ostatnich latach mocno inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE), wodór i tzw. zieloną energii oraz farmy wiatrowe i fotowoltaikę.

8. Paweł Marchewka - 8,52 mld zł (wzrost) - twórca Techlandu, producenta gier i najsilniejszego konkurenta CD Projektu. Jego spółka zbudowała pozycję na rynku dzięki serii gier "Call of Juarez", "Dead Island" i "Dying Light".

9. Dominika Kulczyk - 7,82 mld zł (spadek) - przedsiębiorczyni, inwestorka i filantropka, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergia S.A. Aktywnie działa na rzecz kobiet i społeczności, prowadząc Kulczyk Foundation, wspierając projekty humanitarne oraz realizując reportaże z serii "Efekt Domina".

10. Bogusław Cupiał - 7,55 mld zł (wzrost) - właściciel Tele-Foniki - największej w Europie fabryki kabli.

Ranking "Forbesa". Awanse i spadki w zestawieniu

Jednym z największych wygranych tegorocznej edycji jest rodzina Grzebitów. Ich spółka Terg, właściciel sieci Media Expert, zwiększyła skalę działalności do ponad 18 mld zł przychodów i poprawiła rentowność. Efekt? Awans na piąte miejsce w rankingu.

Jeszcze bardziej imponujący skok zanotowała WB Electronics. Wycena firmy wzrosła ponad trzykrotnie - do blisko 12 mld zł. Jej założyciel Piotr Wojciechowski przesunął się z 55. na 14. miejsce z majątkiem szacowanym na 5,8 mld zł. Z kolei jego wspólnik Adam Bartosiewicz awansował z końca listy na 22. pozycję. To jeden z najbardziej dynamicznych ruchów w całym zestawieniu.

100 najbogatszych Polaków "Forbesa". Nowe technologie i zbrojenia wchodzą do gry

Nowa lista 100 najbogatszych Polaków pokazuje też rosnącą siłę sektora nowych technologii i obronności. Firma ElevenLabs, wyceniona na 11 mld dolarów, wyniosła swoich twórców do ścisłej czołówki drugiej dziesiątki rankingu.

Piotr Dąbkowski oraz Mati Staniszewski dysponują majątkami szacowanymi na około 5,7 mld zł każdy. ElevenLabs jest obecnie światowym liderem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji (AI) zajmującej się dźwiękiem. Firma specjalizuje się w zamianie tekstu na mowę (text-to-speech), klonowaniu głosu oraz tworzeniu realistycznych głosów AI.

Na liście zadebiutowali również (na 27. miejscu) Andrzej Pękala i Sebastian Pękala, twórcy PHU Lechmar (3,5 mld zł) oraz rodzina Strusów z branży deweloperskiej (2,7 mld zł).

PHU Lechmar to firma handlująca sprzętem wojskowym, specjalizuje się w logistyce i dostawach uzbrojenia, m.in. na Ukrainę.

Nowa lista 100 najbogatszych Polaków - co pokazuje?

Tegoroczny ranking "Forbesa" jasno pokazuje, że polski biznes wchodzi w nową fazę. Najwięksi nadal są potęgą, ale ich dominacja słabnie. Coraz większe znaczenie mają firmy technologiczne, sektor obronny oraz handel detaliczny.