Słynny Jelcz akcji "Śladami Uczestników" po kilkumiesięcznym pobycie w Indiach wrócił do Nepalu i jest w miejscowości Pokhara, gdzie w pobliżu są znane ośmiotysięczniki Annapurna, Manaslu i Dhaulagiri. Akcja sprowadzenia zasłużonego Jelcza do kraju znowu napotkała problemy. "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników" to zorganizowana w 2019 roku akcja na pamiątkę wyprawy himalajskiej Jeleniogórskiego Klubu Wysokogórskiego na Annapurnę Południową w 1979 roku.

Długa droga do domu

Sytuacja geopolityczna przystopowała nas znowu - mówi Ryszard Włoszczowski, jedyny uczestnik pamiętnej wyprawy z 1979 roku, który nadal aktywnie bierze udział w obecnej odsłonie wyprawy Śladami uczestników. Byliśmy w Pokharze, trafiliśmy do Indii. Mieliśmy planowo z Indii jechać do Pakistanu, do Iranu, do Turcji, do Europy, do Polski. Ale jak to przy tym projekcie od samego początku, kij w szprychy, piach w oczy - dodaje Maciej Pietrowicz, organizator wyprawy.

Jelczowi nie udało się przekroczyć granicy z Pakistanem ze względu na zamach terrorystyczny w Indiach, więc granica z Pakistanem była zamknięta. Chwilę później w Iranie rozpoczął się atak Izraela, i to również skomplikowało wjazd do Iranu. Uczestnicy rozważali powrót przez Chiny, Uzbekistan, Azerbejdżan i Gruzję, ale wjazd ciężarówką do Chin i przejazd przez Tybet to bardzo skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie. Więc na razie jedynym rozsądnym pomysłem był powrót wyprawowego Jelcza do Nepalu. Tego Jelcza Himalajskiego jednak coś ciągnie w te Himalaje - podsumował Pietrowicz.

Stary Base Camp - pierwszy taki Festiwal w Polsce!

Wcześniejszy plan zakładał powrót Jelcza do Jeleniej Góry w weekend 9-10 sierpnia, gdzie po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Stary Base Camp Polskiego Himalaizmu. Ale raczej nie ma na to szansy. Do Jeleniej Góry wrócą uczestnicy i organizatorzy wydarzenia, którzy chcą odtworzyć atmosferę polskich wypraw do Azji poprzez aranżację przestrzeni łączącej kulturę wschodu i polskie tradycje lat 70. Jak piszą organizatorzy, "Misją festiwalu jest promowanie odpowiedzialnej turystyki, bezpieczeństwa w górach oraz uniwersalnych wartości takich jak współpraca, pokora wobec natury i szacunek dla dziedzictwa. Festiwal stanie się unikalną platformą łączącą przeszłość z teraźniejszością, inspirując młode pokolenia do odkrywania historii i kontynuowania ducha eksploracji, twórczości oraz poszukiwania własnych granic w sposób odpowiedzialny i świadomy przy udziale największych osobistości tamtego okresu".

Obecność na Festiwalu zapowiedziało wielu słynnych polskich himalaistów, w tym Krzysztof Wielicki, Aleksander Lwow, czy Janusz Majer. Honorowym gościem będzie także Ambasador Nepalu w Polsce.

Posłuchaj rozmowy z uczestnikami wyprawy "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników" przeprowadzonej kilka dni temu:

Rozmowa z uczestnikami wyprawy "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników" Krzysztof Nepelski / RMF FM

