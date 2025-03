W polskich lodówkach znów króluje sok pomarańczowy. Po miesiącach śrubowania rekordów, światowe ceny koncentratu pomarańczowego są już dwa razy niższe niż na początku roku. Jak podaje Food Manufactrure, ważnym powodem spadku cen są wyjątkowo duże zbiory pomarańczy w Hiszpanii. Przewidywane są również dobre zbiory w Brazylii.

/ Shutterstock

Funt (453,6 grama) zamrożonego koncentratu soku pomarańczowego kosztuje na międzynarodowym rynku znów 2,5 dolara, czyli wrócił do poziomu sprzed dwóch lat.

Sok potaniał też w Polsce, kupujemy go więcej. Jak podaje Krajowa Unia Producentów Soków, po miesiącach przerwy sok pomarańczowy znów jest na pierwszym miejscu sprzedaży w Polsce, wyprzedzając sok multiwitaminowy i jabłkowy.

Powodem zwyżki cen był głównie związany z pogodą nieurodzaj w Brazylii. Ten kraj odpowiada za połowę światowego eksportu koncentratu.

Tamtejsze plantacje zmagały się od dłuższego czasu z suszami i chorobami roślin. Jak donosiła agencja Reutera, ilość zebranych w 2024 roku pomarańczy była najniższa od 36 lat.

Jak podaje serwis Foodnavigator przyczyną obecnego spadku cen soku pomarańczowego jest m.in. zmniejszenie popytu. W sezonie 2024/2025 odnotowano wiele cykli kwitnienia, co spowodowało, że zbiory owoców odbywały się w różnych stadiach dojrzałości - zarówno dojrzałych, jak i niedojrzałych. To negatywnie wpłynęło na pomarańcze wysyłane do przetworzenia.

Według Centrum Zaawansowanych Studiów nad Ekonomią Stosowaną (Cepea) Uniwersytetu w Sao Paulo główni gracze stwierdzili, że pomarańcze są zbyt słabej jakości i zbyt kwaśne. Wpłynęło to na zmniejszenie konsumpcji na dużych rynkach, takich jak USA czy Wielka Brytania.

Jak podaje Food Manufactrure, kolejnym ważnym powodem spadku cen są wyjątkowo duże zbiory pomarańczy w Hiszpanii.

Przewidywane są również dobre zbiory w Brazylii.