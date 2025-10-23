Smyk Holding rozpoczyna w czwartek pierwszą publiczną ofertę akcji. Spółka poinformowała, że cena maksymalna została ustalona na 13 zł za akcję, a oferowane papiery będą stanowić około 45 proc. kapitału zakładowego firmy. W ofercie znajdzie się do 13,6 mln nowych akcji oraz do 18,4 mln akcji sprzedawanych przez obecnie jedynego akcjonariusza – AMC V Gandalf SA.

Smyk planuje debiut na giełdzie / Marek Bazak / East News

Spółka Smyk rozpoczyna w czwartek pierwszą publiczną ofertę akcji.

Debiut na GPW w Warszawie planowany jest na listopad.

Wypłata dywidend mogłaby ruszyć w 2027 r.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Ostateczna cena i liczba akcji mają zostać ustalone około 30 października - poinformowała firma w komunikacie. Debiut Smyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na około 7 listopada. Spółka liczy, że z emisji nowych akcji pozyska około 150 mln zł.

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych inwestorów zagranicznych. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 23 do 29 października, a do nich trafi od 10 do 15 procent akcji.

Prezes Smyka Michał Grom zapowiedział, że spółka planuje dalszy rozwój i wzrost przychodów, a od 2027 roku zamierza wypłacać dywidendę.

Grupa Smyk jest jednym z liderów rynku produktów dla dzieci w Polsce, a także rozwija działalność w Rumunii i na Ukrainie. Na koniec czerwca 2025 r. sieć Smyka liczyła 253 sklepy w Polsce, 35 w Rumunii i 12 na Ukrainie.

W pierwszym półroczu 2025 roku przychody grupy wyniosły 985,1 mln zł, a zysk operacyjny sięgnął 15 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 26,9 proc. rdr, do 105,3 mln zł.