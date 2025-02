W roku 2025 rynek gier wideo osiągnie wartość 250 mld dolarów, przebijając wielokrotnie branżę filmową. Gość Bogdana Zalewskiego - dr Jakub Majewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - skomentował w Radiu RMF24 ostatnie lata branży gier wideo. Wyjaśnił, czemu stała się obecnie niezwykle dochodowa. Opowiedział również, z jakimi problemami musi się obecnie mierzyć.

Rynek gier wideo swoimi zarobkami przerósł branżę filmową, osiągając ok. 200 mld dolarów. Według raportu "State of gaming 2025" firmy Epyllion, specjalizującej się w doradztwie strategicznym i inwestycyjnym, w nadchodzącym roku wartość tego rynku wzrośnie o kolejne 50 mld dolarów.

Dr Jakub Majewski zauważył w Radiu RMF24, że w branży gier wideo nie zawsze było tak dobrze jak dzisiaj. Przez ostatnie 4 lata nie było tak wesoło, jeśli chodzi o rozwój - stwierdził. Chociaż wydawałoby się, że pandemia Covid-19 wpłynie pozytywnie na wzrost zainteresowania rynkiem gier wideo, sytuacja okazała się znacznie bardziej skomplikowana.

Okazało się, że jednak ludzie nie będą wiecznie grali. Po pandemii ludzie zaczęli więcej czasu poświęcać na inne rozrywki, również na zewnątrz, poza domem - mówił gość Bogdana Zalewskiego. W rozmowie pojawił się też temat rosnących budżetów gier.

Jak mamy dwie gry z jednej serii, to ta sprzed kilku lat będzie kosztowała dajmy na to 100 milionów dolarów. Kolejna gra w serii, wydana 4-5 lat później będzie kosztowała 300 milionów dolarów. To są bardzo potężne wzrosty, jeśli chodzi o wydatki. Wcale nie przekładają się na to, że odpowiednio więcej jest również kupujących - tłumaczył dr Jakub Majewski. Jak dodał, producenci gier nie tylko podnoszą ceny swoich produktów, ale też szukają nowych modeli działania. Jednym z nich jest oferowanie gry jako usługi.

Gracze nie płacą za grę raz, czasami nawet dostają ją za darmo, ale później różne rzeczy w ramach korzystania z tej usługi kupują - wyjaśniał dr Majewski. Chodzi np. o nowe tekstury, dodatkowe tryby itp. Oczywiście nie wszystkich stać na tego typu zakupy. Dlatego producenci koncentrują się na grupie graczy nazywanych "wielorybami". To termin zaczerpnięty z branży kasyn, oznaczający osoby wydające szczególnie duże sumy.



Według raportu "State of gaming 2025" coraz popularniejsze staje się wydawanie gier w tzw. "early access"

Jako mała firma nie mamy pieniędzy na to, żeby jednorazowo skończyć naszą grę, ale możemy ją właśnie wydać w takiej formie. Użytkownicy widzą informację, że ta gra jest w fazie wczesnego dostępu, czyli że nie jest ona jeszcze skończona - wyjaśnił dr Majewski. Kupując niedokończoną grę, użytkownicy współfinansują wydanie jej finalnej wersji.

To rozwiązanie jednak nie zawsze się sprawdza. Jeżeli mamy grę, która jest zbudowana wokół konkretnej fabuły, to nie chcemy żadnego "early access", prawda? Nie chcemy, żeby ktoś nam pokazywał wielki film fabularny z nieskończonymi efektami specjalnymi, bo nie obejrzymy go potem drugi raz - zauważył ekspert.