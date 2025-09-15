Polskie mięso drobiowe znów trafi do Chin. Minister rolnictwa poinformował o podpisaniu przełomowej umowy z chińskimi władzami, która po długiej przerwie otwiera drogę do eksportu. To ogromna szansa dla rodzimej branży drobiarskiej

W poniedziałek w Helenowie pod Warszawą doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. Obie strony wyraziły wzajemne zainteresowanie dalszym dialogiem i współpracą na najwyższym szczeblu. Minister Wang Yi podkreślił rosnące znaczenie Polski w Europie, co zostało pozytywnie odebrane przez polską stronę.

Porozumienie w sprawie eksportu drobiu

Jednym z kluczowych tematów rozmów była kwestia eksportu polskiego drobiu do Chin. Przypomnijmy, że eksport ten został wstrzymany w 2020 roku z powodu wykrycia ognisk ptasiej grypy. Po krótkim okresie odblokowania, w 2024 roku ponownie wstrzymano import z Polski. Podczas spotkania podpisano porozumienie dotyczące regionalizacji eksportu, co ma umożliwić wznowienie sprzedaży polskiego drobiu na rynek chiński.

Polski drób wraca na chiński rynek. Wspólnie z wiceministrem Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej Zeo Zenglianem podpisaliśmy porozumienie o warunkach stosowania regionalizacji polskiego mięsa drobiowego. To ważny moment dla przyszłości polskiej branży drobiarskiej - przekazał szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że istnieje realna szansa na wznowienie eksportu już w ciągu najbliższego miesiąca. To dobra wiadomość dla polskich producentów drobiu, którzy od kilku lat czekają na ponowne otwarcie chińskiego rynku.

Co oznacza regionalizacja?

Regionalizacja to system, który pozwala na wyznaczanie stref ochronnych wokół ognisk grypy ptaków. W przypadku wykrycia choroby, z eksportu wyłączani są jedynie producenci z danego regionu, a nie cały kraj. Dzięki temu, nawet w przypadku lokalnych problemów zdrowotnych, eksport mięsa drobiowego z pozostałych obszarów Polski może być kontynuowany.

Grypa ptaków to choroba wirusowa, która dotyka zarówno drób, jak i ptaki dzikie. Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową, a najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez np. zanieczyszczone ubranie może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Zgodnie z przepisami w przypadku wykrycia grypy ptaków u drobiu w gospodarstwie, takie stado musi zostać jak najszybciej zlikwidowane.

Szansa dla polskiej branży drobiarskiej

Powrót polskiego drobiu na chiński rynek to ważny moment dla rodzimej branży. Chiny to jeden z największych odbiorców mięsa drobiowego na świecie, a polscy producenci od dawna zabiegali o możliwość wznowienia eksportu. Nowa umowa daje szansę na zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie pozycji polskich firm na rynku międzynarodowym.