​"Kryptowaluty to popularne narzędzie wykorzystywane przez państwa autorytarne, jak Iran czy Rosja, w czasach kryzysu i wojny" - przyznała w rozmowie z PAP analityczka Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podkreśliła, że w ten sposób państwa te omijają nałożone sankcje.

Iran w środę zażądał opłat w kryptowalutach za przepłynięcie statków przez Cieśninę Ormuz, w okresie zawieszenia broni między wojskami amerykańskimi i irańskimi. Otwarcie tego szlaku żeglugowego jest jednym z kluczowych punktów negocjacji pokojowych, które w sobotę rozpoczną się w stolicy Pakistanu Islamabadzie. Bloomberg podał w połowie marca, że tymczasowa opłata za rejs może wynosić 2 mln dolarów.

"Iran jest odcięty od systemu SWIFT"

W opinii amerykańskiego think tanku Atlantic Council uruchomienie przez Iran systemu płatności kryptowalutowych za tranzyt przez Cieśninę Ormuz jest pionierskim przypadkiem wykorzystania kryptowalut jako suwerennego mechanizmu na tak dużą skalę. Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich przypomniała w rozmowie z PAP, że Iran praktycznie od 2012 roku został odcięty od systemu SWIFT, czyli międzybankowego systemu telekomunikacji, kontrolowanego przez belgijską firmę, w wyniku sankcji nałożonych przez Unię Europejską.

Działanie to miało zmusić wówczas Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego i rozmów na temat zaprzestania wzbogacania uranu na potrzeby broni jądrowej. Zamknięcie na bankowe transakcje międzynarodowe i rynek finansów zagranicznych zmusiło Iran do szukania alternatywnych rozwiązań do rozliczeń transgranicznych, w tym kryptowalut, co Teheran robi od lat - powiedziała Wiśniewska.

Analityczka OSW: Sytuacje Iranu komplikują Chiny

Zdaniem analityczki OSW obecną sytuację komplikuje fakt, że jednym z największych odbiorców irańskiej ropy są Chiny, a w tym kraju prywatne kryptowaluty są zakazane. Wytrychem jest Hongkong, gdzie tego rodzaju transakcje są możliwe. Pekin nie zostaje jednak w tyle i rozwija przede wszystkim cyfrową wersję juana. W ten sposób chce wykorzystać korzyści aktywów opartych na technologii blockchain, w tym niezależność od międzynarodowych pośredników, szybkość realizacji transakcji czy niskie koszty rozliczeń, a jednocześnie utrzymać pełną kontrolę nad operacjami - oceniła.

Podkreśliła, że "Pekin testuje także cyfrowy juan w rozliczeniach transgranicznych". W tym celu wraz z bankami centralnymi Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej i banku rozliczeniowego w Hongkongu stworzył platformę mBridge, dzięki której popularyzowany jest cyfrowy juan - wyjaśniła Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.