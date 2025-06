Od 20 czerwca w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące smarfonów. Chodzi zarówno o urządzenia z Androidem, jak i iOS. Mają one na celu m.in. zwiększenie trwałości telefonów i ułatwienie napraw. Co się dokładnie zmieni?

Rewolucja w świecie smartfonów. Co się zmieni od 20 czerwca? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nowe rozporządzenie wprowadzi kompleksowe przepisy dotyczące smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych od 20 czerwca. Celem jest uczynienie urządzeń bardziej zrównoważonymi, naprawialnymi i trwałymi.

Nowe regulacje wprowadzają wymóg, aby po 800 cyklach ładowania bateria zachowała co najmniej 80 proc. swojej pierwotnej pojemności. To znacząca zmiana, która ma zapewnić użytkownikom dłuższe i bardziej efektywne użytkowanie smartfonów.

Ponadto producenci będą musieli zadbać o to, by urządzenia były bardziej odporne na upadki, wodę oraz kurz.

Prawo do naprawy

Kluczowym elementem nowych przepisów jest tzw. prawo do naprawy. Oznacza to, że producenci będą zobowiązani oferować części zamienne (np. wyświetlacze, baterie) przez co najmniej siedem lat po zakończeniu sprzedaży danego modelu.

Co więcej, dostawa tych części będzie musiała nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych jeśli chodzi o pierwszych pięć lat, a w ciągu dziesięciu dni roboczych - w przypadku kolejnych dwóch lat.

Instrukcje naprawy oraz cenniki muszą być również publicznie dostępne. Konsumenci powinni być w stanie samodzielnie rozmontować i naprawić urządzenia przy użyciu standardowych narzędzi domowych.

Aktualizacje

Nowo wprowadzone na rynek UE smartfony i tablety muszą teraz otrzymywać bezpłatne aktualizacje systemu operacyjnego przez co najmniej pięć lat - począwszy od dnia, w którym urządzenie nie będzie już sprzedawane.

Etykieta energetyczna

Wprowadzenie etykiety energetycznej dla urządzeń mobilnych to kolejny krok w kierunku zwiększenia świadomości konsumentów. Etykieta będzie zawierać informacje o możliwościach naprawy, efektywności energetycznej, żywotności baterii oraz okresie użytkowania.

Zmiany wejdą w życie 20 czerwca. Będą dotyczyć wszystkich urządzeń sprzedawanych po tym terminie.