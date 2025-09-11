Od czwartku 11 września wszyscy deweloperzy mają obowiązek publikowania cen ofertowych mieszkań i domów, a także wszystkich dodatkowych kosztów związanych z zakupem nieruchomości. Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość rynku i ułatwić klientom podejmowanie świadomych decyzji.

Od czwartku deweloperzy muszą publikować ceny oferowanych mieszkań / Shutterstock

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym, deweloperzy muszą od dziś publikować ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów.

Obowiązek dotyczy również kosztów dodatkowych, takich jak komórki lokatorskie, miejsca postojowe czy inne opłaty ponoszone przez nabywcę.

Nowe przepisy wymagają, by ceny były dostępne na stronach internetowych deweloperów, a nie tylko na portalach ogłoszeniowych czy u pośredników.

Dodatkowo deweloperzy muszą ujawniać historię zmian cen danego lokalu.

Klienci doceniają, gdy wszystkie informacje są od razu dostępne. Dobrze, że od 11 września cała branża zacznie działać według jednolitych zasad, które ułatwią kupującym porównywanie ofert i podejmowanie świadomych decyzji – podkreślił Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Wpływ na ceny mieszkań

Według ekspertów nowe regulacje mogą wpłynąć na strategie sprzedażowe firm deweloperskich. Może to obniżyć średni poziom cen ofertowych, choć bez większego wpływu na ostateczne transakcje – zauważył Dziąg.

Nie wyklucza jednak, że niektóre firmy mogą podnieść ceny jako zabezpieczenie przed ewentualnymi karami.

Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie, zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni - dodał.

Centralna baza danych i wyzwania techniczne

Deweloperzy są zobowiązani nie tylko do publikowania cen na swoich stronach, ale także do przesyłania ich w otwartych plikach do rządowego portalu dane.gov.pl. Dzięki temu powstanie centralna baza danych, z której będą mogli korzystać klienci i analitycy rynku.

Jednak, jak wskazuje PZFD, funkcjonowanie portalu jest obecnie utrudnione przez brak jasnych wytycznych dotyczących raportowania danych.

Od początku sygnalizowaliśmy, że przepisy zostały napisane w sposób niejednoznaczny i wymagają doprecyzowania. Związek wspólnie z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką przygotował wytyczne, jak raportować ceny, aby zachować spójność i czytelność danych. Jednak wciąż potrzebne są przepisy wykonawcze, które wprowadzą jednolite standardy raportowania – ocenił Dziąg.