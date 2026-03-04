"Branża turystyczna w Polsce skorzysta na tym kryzysie" - oceniła Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki. Na antenie Radia RMF24 podkreśliła, że tymczasowo Bliski Wschód będzie wyłączony z destynacji turystycznych. W rozmowie z Bogdanem Zalewskim ostrzegła również przed oszustami próbującymi wykorzystać konflikt do nieuczciwego zarobku.
Katarzyna Turosieńska na antenie Radia RMF24 poruszyła temat wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na branżę turystyczną. Ekspertka podkreśliła, że "z pewnością branża turystyczna w Polsce skorzysta na tym kryzysie".
Zapewniamy w granicach naszego kraju lub też u niektórych najbliższych sąsiadów duże poczucie bezpieczeństwa i komfort podróżowania - podkreśliła Turosieńska.
Rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki wskazała, że obecnie wielu klientów zastanawia się "czy wylecieć, czy lepiej zostać w kraju". Ekspertka zwróciła uwagę, że w tej sytuacji biura podróży - świadome wahań nastrojów konsumenckich - nie zdecydują się na gwałtowne podwyżki cen.
Biura podróży nie będą w znaczny sposób podnosiły cen, chcąc zachęcić do podróżowania - oceniła Turosieńska.
Rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki zwróciła uwagę, że w obliczu obecnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, należy uważać na nieuczciwe oferty. Ekspertka przestrzegła przed odkupowaniem wycieczek, gdyż w ten sposób można natknąć się na oszustów. Podkreśliła, że "gdy widzimy ofertę, która jest skrajnie tania, to trzeba się pięć razy zastanowić, czy jest to właściwe".
Niestety, zawsze w sytuacji kryzysowej, gdy dzieje się coś niepokojącego, pojawiają się osoby, które chcą na tym skorzystać. (...) Wśród tych uczciwych odsprzedających pojawiają się też oferty osób, które chcą w bezczelny sposób oszukać i zarobić na tym konflikcie - podkreśliła Turosieńska.
Rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki zwróciła jednak uwagę, że "przez pewien czas trzeba będzie mieć z tyłu głowy, że ten region (Bliskiego Wschodu) zostanie wyłączony z atrakcji turystycznych".
Opracowała Julia Rut