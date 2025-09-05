Uczniowie i studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, muszą pamiętać o sprawdzeniu ważności zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że brak wymaganych dokumentów może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Jeśli uczeń przerwie naukę i nie poinformuje o tym ZUS-u, to będzie musiał zwrócić świadczenie z odsetkami.

Jeśli zaświadczenie wygasło, to do końca września trzeba dostarczyć do ZUS nowe dokumenty / Shutterstock

Dla kogo renta rodzinna?

ZUS przypomina, że renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę - do 25. roku życia. Jeśli 25 urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, to świadczenie może być wypłacane do końca roku akademickiego.

Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, ale przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą.

Kluczowe terminy dla uczniów i studentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierający rentę rodzinną powinni do końca września dostarczyć nowe zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, jeśli poprzednie straciło ważność. Studenci mają na to nieco więcej czasu - ich termin upływa 31 października.

Zakład podkreśla, że w nieco innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca tego miesiąca złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia.



Po rozpoczęciu roku akademickiego - maksymalnie do 31 października - muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują edukację w szkole wyższej, ale zaświadczenie o nauce dostali tylko na rok, czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o dalszej nauce mają również do końca października.

Informacja co rok

Uczeń lub student nie musi co roku dostarczać informacji o tym, że w dalszym ciągu się uczy, jeśli jego zaświadczenie jest nadal ważne, bo szkoła czy uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy dana osoba faktycznie kontynuuje naukę.

Uczeń lub student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał naukę lub wcześniej ją zakończył. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami.